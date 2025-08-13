Nhà tù quá tải, Anh thả sớm 26.000 phạm nhân đang thụ án

Chương trình của Anh nằm trong một nỗ lực nhằm giảm tải cho nhà tù (Ảnh minh họa: Reuters).

Daily Mail đưa tin, Anh đã thả hơn 26.000 tù nhân, bao gồm cả những người đang thụ án dài, trong khuôn khổ một chương trình nhằm giảm tình trạng quá tải nhà tù, dựa trên dữ liệu của chính phủ.

Trong số những người được trả tự do từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025, có 248 người bị kết án 14 năm tù trở lên vì các tội nghiêm trọng.

Tuy nhiên, những người bị kết án vì tội phạm tình dục, khủng bố và các hành vi bạo lực nghiêm trọng với án tù trên 4 năm không được xem xét thả.

Phần lớn tù nhân được thả là công dân Anh, nhưng số liệu cũng cho thấy có hơn 2.600 người nước ngoài. Trung bình, mỗi tháng có 3.461 tù nhân được trả tự do theo chương trình này, cho phép một số phạm nhân ra tù sau khi thụ án 40% thời gian.

Khi được hỏi về chương trình, người phát ngôn Bộ Tư pháp Anh cho biết nội các “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động dứt khoát để ngăn nhà tù quá tải, khiến cảnh sát không thể bắt giữ thêm”.

“Bảo vệ an toàn công chúng là ưu tiên hàng đầu. Phạm nhân được phóng thích theo diện tại ngoại phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt và sẽ bị đưa trở lại tù nếu vi phạm. Chúng tôi đang xây dựng 14.000 chỗ giam mới và cải cách hệ thống tuyên án để nhà tù không bao giờ rơi vào tình trạng hết chỗ nữa”, ông nói.

Trước đây, chính phủ tiền nhiệm do đảng Bảo thủ cầm quyền cũng từng triển khai một chương trình giảm quá tải nhà tù, cho phép thả sớm 13.325 phạm nhân trong 11 tháng, tức khoảng 1/3 tốc độ hiện tại so với chương trình do chính phủ do Công đảng lãnh đạo thực hiện.