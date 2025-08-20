Nhà Trắng mở tài khoản TikTok

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lùi thời hạn cho TikTok để tìm giải pháp thương lượng cho số phận của mạng xã hội này (Ảnh: AFP).

“Ngày nào tôi cũng thức dậy với quyết tâm mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trên khắp đất nước này. Tôi là tiếng nói của các bạn", Tổng thống Trump nói trong video đầu tiên được chia sẻ trên tài khoản hôm 19/8.

Dòng chú thích đi kèm video viết: “Nước Mỹ, chúng ta đã trở lại! Xin chào TikTok?”.

Hiện tại, tương lai của TikTok ở Mỹ vẫn chưa rõ ràng.

Tòa án Tối cao Mỹ đã thông qua lệnh buộc TikTok dừng hoạt động tại Mỹ từ ngày 19/1 do lo ngại mối đe dọa an ninh quốc gia từ nền tảng mạng xã hội này.

Tuy nhiên, ông Trump đã liên tục gia hạn thời hạn cho công ty mẹ của TikTok là ByteDance phải thoái vốn hoặc bán mạng xã hội. Vào tháng 6, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp lùi thời hạn đến ngày 17/9, đánh dấu lần thứ 3 ông gia hạn thời điểm lệnh cấm có hiệu lực.

Ông Trump cho rằng, giải pháp thương lượng có thể ngăn chặn việc đóng cửa TikTok trên toàn quốc, do đó bảo vệ các quyền theo Tu chính án thứ nhất cho hàng chục triệu người Mỹ, đồng thời giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia của chính phủ.

“Chúng tôi biết ơn sự lãnh đạo và ủng hộ của Tổng thống Trump trong việc đảm bảo TikTok tiếp tục phục vụ hơn 170 triệu người dùng Mỹ và 7,5 triệu doanh nghiệp Mỹ đang dựa vào nền tảng này, khi chúng tôi tiếp tục làm việc với Văn phòng Phó Tổng thống Vance", TikTok cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 6.

Tài khoản TikTok mới của chính quyền có thể là tín hiệu cho thấy ông Trump sẽ tiếp tục cho phép ứng dụng này hoạt động tại Mỹ sau thời hạn tháng 9 tới.