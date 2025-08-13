Nhà Trắng cảnh báo cứng rắn người vô gia cư ở thủ đô Washington

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: The Hill).

Nhà Trắng hôm 12/8 cho biết những người vô gia cư ở thủ đô có thể bị phạt tiền và thậm chí ngồi tù khi chính quyền siết chặt biện pháp.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng, tình trạng người vô gia cư đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới Washington.

“Những người vô gia cư sẽ được lựa chọn: Rời khỏi lều trại, được đưa đến nơi trú ẩn, được hỗ trợ cai nghiện hoặc điều trị sức khỏe tâm thần; nếu từ chối, họ sẽ có nguy cơ bị phạt tiền hoặc bỏ tù", bà nhấn mạnh.

Bà Leavitt cho biết chính quyền sẽ thực thi các luật hiện hành của Washington, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/8 tuyên bố tiếp quản Sở Cảnh sát Đô thị (MPD) và huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Bà dẫn điều khoản D.C. Code 22-1307 và quy định thành phố D.C. 24-100, cho phép MPD hành động đối với tình trạng vô gia cư và các khu lều trại tại thủ đô, đồng thời nhấn mạnh chính quyền “sẽ sử dụng các quy định và luật hiện có" để xử lý tình hình.

Kể từ khi ông Trump ký sắc lệnh “Làm cho đặc khu Columbia an toàn và đẹp đẽ” vào tháng 3, Cảnh sát Công viên Mỹ đã dỡ bỏ 70 khu lều trại vô gia cư, và 2 khu còn lại dự kiến sẽ bị dỡ bỏ trong tuần này.

Cuối tuần qua, ông Trump đã kêu gọi những người vô gia cư ở Washington “rời đi ngay lập tức”. Ông cam kết chính quyền sẽ cho họ nơi ở, nhưng cách xa thủ đô".

Bà Leavitt hôm 12/8 cho biết phương án di chuyển người vô gia cư ra xa thành phố không bị loại trừ và chính quyền đang xem xét khả năng này.

“Nhưng hiện tại, các lựa chọn cho người vô gia cư bao gồm: nơi trú ẩn, hỗ trợ cai nghiện và sức khỏe tâm thần, hoặc nhà tù nếu họ từ chối”, bà nói.