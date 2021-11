Người phụ nữ Mỹ trèo rào sở thú, ném tiền "trêu" sư tử

Dân trí Truyền thông Mỹ đăng tải khoảnh khắc một phụ nữ trèo qua hàng rào ở sở thú thành phố New York và ném tiền, vẫy hoa vào sư tử.

Người phụ nữ ném tiền, vẫy hoa sau khi trèo rào để tới gần con sư tử (Ảnh chụp màn hình: NBC).

Theo Business Insider, vụ việc diễn ra vào chiều ngày 11/11 tại sở thú Bronx, thành phố New York. Một phụ nữ đã nhảy qua hàng rào ở khu vực chuồng sư tử và sau đó liên tục ném tiền và cầm hoa vẫy vào con vật.

Trong đoạn video mà NBC New York đăng tải, người phụ nữ này đeo tóc giả màu vàng, mặc váy đỏ, liên tục có các hành động thu hút sự chú ý của con vật. Người này đã rời hiện trường trước khi nhân viên sở thú và cảnh sát tới.

Theo truyền thông Mỹ, người phụ nữ dường như tên là Myah Autry ở Brooklyn, New York. Autry từng bị bắt và cáo buộc năm 2019 khi cũng có hành động tương tự là nhảy qua hàng rào và có các hành động nhằm vào con sư tử ở sở thú Bronx.

"Tôi nhớ con sư tử rất nhiều", người phụ nữ nói trong đoạn video ghi lại vụ việc. Tuy nhiên, con sư tử gần như không quan tâm tới người phụ nữ này.

Các nguồn tin cho biết, cảnh sát hiện đang tìm kiếm Autry vì họ tin người này là nhân vật trong đoạn video hồi tuần trước.

Một phát ngôn viên của sở thú Bronx cho biết, họ sẽ "quyết liệt truy tố cá nhân vi phạm các quy tắc an toàn. Tình huống này liên quan đến việc một cá nhân có ý định quấy rối sư tử của chúng tôi mà không quan tâm đến sự an toàn của con vật, hoặc sự an toàn của nhân viên và khách tham quan của chúng tôi, cũng như không quan tâm đến sức khỏe của những con sư tử. Chúng tôi có một trụ sở cảnh sát trong sở thú và đang hợp tác chặt chẽ với họ để giải quyết tình huống này".

Sở thú cho biết, người phụ nữ không đi vào cùng một khu vực với sư tử trong vụ việc tuần trước. Người này chỉ nhảy qua hàng rào và đi vào một khu vực có hào bảo vệ nhằm ngăn cách sư tử với công chúng. Phía sở thú nói, người phụ nữ không gặp nguy hiểm trong tình huống này.

Đức Hoàng

Theo Business Insider