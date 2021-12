Người đàn ông New Zealand tiêm 10 mũi vaccine Covid-19 một ngày

Dân trí Bộ Y tế New Zealand đang điều tra vụ việc một người đàn ông ở nước này bị cho là đã tiêm 10 mũi vaccine Covid-19 một ngày thay cho người khác để được nhận tiền.

New Zealand đã tiêm chủng vaccine Covid-19 cho khoảng 80% dân số (Ảnh: NZME).

Hãng tin New Zealand Herald đưa tin ngày 10/12, một người đàn ông chưa rõ danh tính ở New Zealand bị cáo buộc tiêm chủng vaccine Covid-19 thay cho nhiều người trong cùng một ngày để được trả tiền. Người này đã đến các điểm tiêm chủng khác nhau, tiêm vaccine Covid-19 lấy danh tính là người đã trả tiền thuê để có được chứng nhận tiêm chủng. Tổng cộng, trong một ngày, người đàn ông này đã tiêm chủng 10 mũi vaccine Covid-19 cho đến khi bị phát hiện.

Astrid Koornneef, một quan chức Bộ Y tế New Zealand, xác nhận và cho biết bộ này đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác để điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Hiện chưa rõ hệ quả của việc tiêm 10 mũi vaccine Covid-19 một ngày mặc dù đã có những cảnh báo về phản ứng phụ của việc tiêm vaccine Covid-19 quá liều.

Đến nay, New Zealand đã tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine Covid-19 cho khoảng 80% dân số. Để đối phó với Covid-19, ngay từ giai đoạn đầu bùng phát dịch, New Zealand đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Số ca nhiễm ở New Zealand tương đối thấp cho đến khi biến chủng Delta xuất hiện.

Kể từ đó, New Zealand đã điều chỉnh chiến lược ứng phó. Thay vì áp dụng lệnh phong tỏa để dập dịch hoàn toàn, New Zealand áp dụng hạn chế với người chưa tiêm chủng. Các nhà hàng, cơ sở giải trí chỉ mở cửa với người có chứng nhận đã tiêm chủng. Tuy nhiên, quy định mới này cũng kéo theo việc một bộ phận người dân tìm cách có được các chứng nhận tiêm chủng giả.

Minh Phương

Theo NewsWeek