Australia, New Zealand chạy đua bảo vệ thành quả chống dịch

Dân trí Giới chức Australia và New Zealand đang xem xét và có thể điều chỉnh lại chiến lược ứng phó Covid-19 để bảo vệ thành quả chống dịch trước sự xuất hiện của biến chủng Delta.

New Zealand có thể thay đổi chiến lược ứng phó Covid-19 vì biến chủng Delta (Ảnh: Reuters).

New Zealand hôm nay 23/8 đã gia hạn lệnh phong tỏa để đối phó Covid-19 sau khi số người nhiễm bệnh trong đợt bùng phát mới đã lên tới 107 ca, trong đó có cụm dịch ở nhà thờ tại thành phố lớn nhất nước này. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, tâm dịch Auckland sẽ tiếp tục áp dụng phong tỏa nghiêm ngặt cho đến cuối tháng này, trong khi ở các nơi khác, người dân tiếp tục ở nhà ít nhất đến ngày 27/8. Quốc hội New Zealand cũng hoãn họp một tuần do dịch chưa đạt đỉnh.

Biến chủng Delta đang buộc New Zealand và láng giềng Australia phải xem xét lại chiến lược "không ca nhiễm". Bộ trưởng phụ trách ứng phó Covid-19 của New Zealand Chris Hipkins nói với hãng tin TVNZ hôm 22/8 rằng, đợt bùng phát mới làm dấy lên nhiều câu hỏi lớn về chiến lược chống dịch của nước này. Theo quan chức này, biến chủng Delta "không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng ứng phó trước đây", do đó việc thay đổi cách chống dịch là cần thiết.

Hôm 12/8, Thủ tướng Ardern đã vạch ra kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế, thay vào đó, chính phủ New Zealand sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trong năm nay, bắt đầu từng bước mở cửa biên giới vào đầu năm 2022.

Ở nước láng giềng Australia, Thủ tướng Scott Morrison cũng nói rằng, nước này có thể sẽ không duy trì chính sách ứng phó "không ca nhiễm", chuyển hướng tập trung sang hạn chế số người bệnh nặng hơn là số ca nhiễm. Ông Morrison hôm nay cho biết, Australia phải bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế khi tỷ lệ tiêm chủng tăng.

"Không thể phong tỏa mãi mãi. Đó không phải là biện pháp bền vững ở đất nước chúng ta. Bởi vì nếu không đạt được 70-80% tỷ lệ tiêm chủng thì khi nào chúng ta mới mở cửa. Chúng ta phải chuẩn bị cho kịch bản mở cửa", ông Morrison nói.

Tuy vậy, một số bang của Australia phát tín hiệu cho thấy, họ có thể sẽ chưa vội nới lỏng biên giới bởi lo ngại làn sóng bùng phát ở khu vực đông nam đất nước, trong đó, Sydney liên tục lập kỷ lục số ca nhiễm mới trong ngày.

Australia và New Zealand là hai trong số những nước được coi là cơ bản kiểm soát được làn sóng Covid-19 đầu tiên nhờ chiến lược phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy vậy, một số thành phố lớn ở đây đang ghi nhận số ca nhiễm mới tăng trở lại do sự xuất hiện của Delta - biến chủng dễ lây lan hơn của SARS-CoV-2.

Minh Phương

Theo SCMP