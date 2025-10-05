Người biểu tình xông vào dinh tổng thống Georgia, đụng độ với cảnh sát

Những người biểu tình dựng rào chắn và đốt lửa trên đường phố thủ đô (Ảnh: Reuters).

Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã bùng nổ tại thủ đô Tbilisi của Georgia vào tối 4/10, sau khi các cuộc bầu cử cấp địa phương được tổ chức trên toàn quốc. Người biểu tình đã xông vào khuôn viên dinh tổng thống, đụng độ với cảnh sát và lực lượng này đã sử dụng hơi cay và xe phun nước để trấn áp.

Trước đó, các cuộc bầu cử bị phe đối lập tẩy chay một phần. Phe này cũng tuyên bố sẽ tiến hành một “cuộc cách mạng ôn hòa" nhưng tình hình đã trở nên mất kiểm soát.

Theo dự đoán ban đầu, Đảng Giấc mơ Georgia cầm quyền đã giành lợi thế vững chắc trên toàn quốc, Thủ tướng Irakli Kobakhidze cho biết.

Những đoạn video hỗn loạn ghi lại từ hiện trường cho thấy người biểu tình trèo qua hàng rào dinh tổng thống và phá dỡ một số phần của hàng rào. Đám đông quá khích đã bị lực lượng cảnh sát chống bạo động đối đầu, những người này dùng dùi cui, hơi cay và bình xịt hơi cay để đáp trả.

Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát cũng nổ ra bên ngoài khuôn viên dinh. Lực lượng an ninh đã triển khai nhiều xe phun nước nhằm giải tán đám đông, trong khi những người biểu tình cố gắng dựng rào chắn trên đường phố.

Người biểu tình xảy ra đụng độ với cảnh sát (Ảnh: Reuters).

Sau khi bị đẩy khỏi khu vực dinh tổng thống, một số nhóm người đeo mặt nạ đã tấn công các quán cà phê và cơ sở kinh doanh gần đó, đập phá cửa kính, làm hư hại bàn ghế và châm lửa đốt.

Georgia từng trải qua làn sóng bất ổn bạo lực sau các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội hồi cuối năm ngoái. Khi đó, Georgia cáo buộc các cuộc biểu tình làm rung chuyển quốc gia Liên Xô cũ này có sự ủng hộ từ nước ngoài.

Giới chức Georgia nhiều lần cáo buộc các thế lực nước ngoài đang âm mưu tiến hành một cuộc đảo chính kiểu Maidan ở nước này. Tháng trước, Thủ tướng Kobakhidze cáo buộc âm mưu đó “được các cơ quan tình báo nước ngoài tài trợ, giống như Maidan" ở Ukraine.

“Các đặc vụ nước ngoài sẽ không thể tiến hành cách mạng màu ở Georgia, chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra", Thủ tướng khẳng định khi đó.

Ngày 4/10, Thứ trưởng Nội vụ Alexander Darakhvelidze cho biết, cảnh sát thành phố Tbilisi đã bắt giữ 5 người tổ chức biểu tình vì kêu gọi lật đổ chính phủ, những người này có thể đối mặt với mức án lên tới 9 năm tù.

“Các sĩ quan của Bộ Nội vụ đã bắt giữ Paata Burchuladze, Murtaza Zodelava, Irakli Nadiradze, Paata Manjgaladze và Lasha Beridze. Họ bị cáo buộc kêu gọi thay đổi trật tự hiến pháp của Georgia bằng bạo lực hoặc lật đổ chính quyền nhà nước, cũng như tổ chức, lãnh đạo hoặc tham gia vào các hành động bạo lực. Những tội danh này có thể bị phạt tù lên đến chín năm”, Thứ trưởng nói.

Bộ Nội vụ Georgia đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới vụ việc. Thủ tướng Irakli Kobakhidze và Thị trưởng Tbilisi Kakha Kaladze gọi vụ việc là một âm mưu đảo chính và cam kết sẽ trừng phạt những người tổ chức ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật.