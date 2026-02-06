Ngoại trưởng Nga nói về tương lai của Ukraine sau 4 năm xung đột

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT được công bố hôm 5/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói về tương lai của Ukraine, khẳng định Nga sẵn sàng chấp nhận việc Ukraine không nhất thiết phải trở thành đồng minh của Moscow, nhưng Kiev cần phải trung lập và không chống lại quốc gia láng giềng.

"Đó phải là một Ukraine thân thiện. Không nhất thiết phải là đồng minh của chúng ta, nhưng phải trung lập và thân thiện", ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh “Ukraine, quốc gia sẽ ký kết các thỏa thuận, không được vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế và các chuẩn mực của Hiến pháp Ukraine, trong đó đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số".

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga đã nhiều lần giải thích với Mỹ rằng đối với Moscow, vấn đề chính trong việc giải quyết xung đột Ukraine không phải là lãnh thổ, mà là con người, trong đó có những người nói tiếng Nga ở Ukraine.

"Người dân Nga, những người đã nói tiếng Nga và nuôi dạy con cái bằng tiếng Nga, đã phát triển những vùng đất này trong nhiều thế kỷ", ông Lavrov nói thêm.

Nhà ngoại giao Nga xác nhận, kế hoạch giải quyết vấn đề Ukraine mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập đến, trong đó Nga chỉ được thấy một phần nội dung, "không nói gì về việc khôi phục quyền của người Nga và các dân tộc thiểu số khác, cũng như các quyền tự do tôn giáo".

Ông Lavrov tuyên bố các quyền tự do ngôn ngữ và tôn giáo đã được ghi trong hiến chương Liên hợp quốc và “đây không thể là vấn đề để mặc cả”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Nga chưa bao giờ là bên đầu tiên tấn công các cơ sở năng lượng.

"Chính Ukraine đã bắt đầu các cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở năng lượng và các cơ sở dân sự khác, bao gồm các tòa nhà dân cư, cửa hàng, bệnh viện. Một năm trước, một đoàn tàu chở khách đã bị đánh bom mà không có bất kỳ yếu tố quân sự nào", nhà ngoại giao Nga cáo buộc.

Để minh họa cho thiện chí của Nga, ông Lavrov dẫn chứng thời điểm tháng 3/2025, khi Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ đề xuất của người đồng cấp Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng.

"Trong một tháng, tức tháng 3-4/2025, chúng tôi hoàn toàn không nhắm đến các cơ sở năng lượng của Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Kiev đã tấn công các cơ sở năng lượng dân sự của chúng tôi hơn 130 lần trong cùng thời gian đó. Nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vô hạn”, ông Lavrov cho biết.

Theo ông Lavrov, Nga và Mỹ đang liên lạc "dưới nhiều hình thức khác nhau".

Ông cho biết nếu Nga và Mỹ thực hiện theo kết quả của cuộc đàm phán giữa hai tổng thống ở Alaska, các thỏa thuận hòa bình về Ukraine đã được chính thức hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, châu Âu và Tổng thống đã bắt đầu đàm phán lại sáng kiến ​​này.

“Họ vẫn đang đàm phán lại. Khi các đồng nghiệp Mỹ đến thăm chúng tôi, chúng tôi cảm thấy họ muốn chúng tôi nhượng bộ thêm”, ông Lavrov nêu rõ, đồng thời cho biết thỏa thuận Ukraine tiếp tục bị "xáo trộn" và các nỗ lực đang được thực hiện để áp đặt các điều kiện và yêu cầu mới lên Nga.

Ông cáo buộc châu Âu đang cố gắng "ngăn chặn và phá bỏ các cuộc đàm phán" giữa Nga và Mỹ để đạt được một thỏa thuận, "giờ đây các đại diện Ukraine cũng đang tham gia vào nỗ lực này”.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định các kế hoạch của phương Tây nhằm tiến hành cuộc chiến chống lại Nga thông qua Ukraine đã thất bại.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ 5, nhưng các bên vẫn chưa tìm đạt được thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt chiến sự. Vấn đề lãnh thổ cho đến nay vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình.