Nghị sĩ Ukraine: Xung đột đang đi đến hồi kết

Lính Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Rõ ràng là chiến tranh đang đi đến hồi kết. Một số người đã thừa nhận điều đó, một số khác thì không, nhưng thực tế, chúng ta đang đi theo hướng này. Một số hành động chính trị nhất định đã bắt đầu", ông Fedor Venislavsky, nghị sĩ Quốc hội Ukraine, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh NV của Ukraine hôm 15/9.

Ông Venislavsky lưu ý rằng các đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump "có mọi cơ hội để chấm dứt xung đột và tiến gần hơn đến hòa bình”.

Phát biểu trước nhóm phóng viên Nhà Trắng tại Bedminster, New Jersey hôm 14/9, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc gặp 3 bên có sự tham gia của Mỹ sẽ sớm diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông có thể sẽ phải trực tiếp xử lý các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine, với lý do theo ông là có sự bất đồng sâu sắc giữa ông Putin và ông Zelensky.

Khi tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump nhiều lần cam kết sẽ giúp chiến sự Nga - Ukraine nhanh chóng khép lại. Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực làm trung gian của ông Trump, cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các bên không nhượng bộ và còn quá nhiều điểm khác biệt về điều kiện để khép lại xung đột.

Ông Trump cũng từng thừa nhận rằng việc xử lý cuộc khủng hoảng này là không dễ dàng.

Mặt khác, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga là chưa đủ mạnh.

Tổng thống Trump tuyên bố ông đã sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moscow nếu tất cả các thành viên NATO cùng hành động và ngừng mua dầu của Nga.

Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán trong năm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 7. Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa thể thống nhất về vấn đề lãnh thổ cũng như các đảm bảo an ninh.

Moscow kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho xung đột nhưng cảnh báo sẽ tiếp tục hành động quân sự cho đến khi giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng. Mặt khác, Moscow phản đối bất cứ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine mà không có sự tham gia và nhất trí của Nga.

Trong khi đó, Ukraine tới nay vẫn khẳng định sẽ không nhượng bộ lãnh thổ trong đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 15/9 tuyên bố Nga vẫn sẵn sàng đối thoại về việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, theo ông, châu Âu không quan tâm đến việc cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin cáo buộc NATO đang “trong cuộc chiến” với Nga.

"NATO thực tế đã tham gia vào cuộc chiến này (xung đột Ukraine). NATO hỗ trợ cả gián tiếp và trực tiếp cho chính quyền Kiev. Do đó, có thể nói một cách chắc chắn rằng NATO đang trong cuộc chiến với Nga”, ông Peskov nói thêm.

Moscow nhấn mạnh việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một trong những nguyên nhân chính gây ra xung đột, đồng thời khẳng định bất kỳ giải pháp nào nhằm giải quyết xung đột cũng phải tính đến an ninh của Nga bằng cách đảm bảo việc phi quân sự hóa cũng như tình trạng trung lập, phi hạt nhân của Ukraine.