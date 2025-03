Nghị sĩ Pháp muốn Mỹ trả lại tượng Nữ thần Tự do

Tượng Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ (Ảnh: Reuters).

"Hãy trả lại tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi... Chúng tôi tặng nó cho bạn như một món quà, nhưng rõ ràng các vị không thích. Tốt hơn bức tượng nên được đưa trở về", nghị sĩ người Pháp tại Nghị viện châu Âu Raphael Glucksmann phát biểu trước đám đông ngày 16/3.

Ông Glucksmann là một nghị sĩ châu Âu trung tả và ủng hộ Ukraine. Chính khách này không tán thành các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm cả nỗ lực làm trung gian hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tượng Nữ thần Tự do do nhà điêu khắc người Pháp Frederic Auguste Bartholdi thiết kế và Gustave Eiffel xây dựng. Bức tượng được tặng cho Mỹ để kỷ niệm 100 năm ngày quốc khánh. Từ năm 1886, bức tượng đã đứng ở cảng New York như một biểu tượng của tự do và ngọn hải đăng cho những người nhập cư tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, ông Glucksmann cho rằng những thay đổi chính sách gần đây dưới thời Tổng thống Donald Trump trái ngược với các giá trị cơ bản mà tượng đài này đại diện.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã có động thái mạnh mẽ nhằm cải tổ các cơ quan chính phủ Mỹ nhằm tránh lãng phí ngân sách. Ngoài siết kiểm soát nhập cư, chính quyền ông Trump cũng đóng băng những chương trình viện trợ nước ngoài bị cho là không phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông.