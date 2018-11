Nghi phạm gốc Việt hầu tòa vì cáo buộc nhét kim nhọn vào dâu tây ở Australia

Nghi phạm My Ut Trinh (Ảnh: NewsBeezer)

Bà My Ut Trinh, một người Australia gốc Việt, đã bị bắt ở Brisbane, bang Queensland vào ngày 11/11 với cáo buộc nhét kim nhọn vào dâu tây. Vụ việc đã gây ra tâm lý sợ hãi khắp Australia và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành trồng dâu tây.

Ngày 12/11, người phụ nữ 50 tuổi đã phải ra hầu tòa sơ thẩm Brisbane. Theo cáo trạng, bà Trinh từng làm chức giám sát tại nông trại Berry Licious, nhưng bà không tham gia vào các công việc như hái dâu hay đóng hộp loại hoa quả này.

Thẩm phán Christine Roney nhận định rằng bà Trinh có thể có động cơ trả thù khi nhét kim nhọn vào dâu tây. Cáo trạng nói rằng bà Trinh bị nghi đã bắt đầu nhét vật nhọn vào dâu tây trong 4 ngày từ ngày 2-5/9 và bà đã có thể đã “ấp ủ” kế hoạch trên trong nhiều tháng.

Trang tin 9 News cho biết, bà Trinh được cho là đã có mâu thuẫn với ông chủ Kevin Tran của nông trại Berrylicious và bà dường như đã từng nói với người khác rằng bà muốn công việc làm ăn kinh doanh của ông chủ “thất bại”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn giữa hai người.

Tài liệu của cảnh sát nói rằng họ phát hiện ADN của bà Trinh trong một hộp dâu tây bán ở bang Victoria. Ông Jon Wacker, từ sở cảnh sát Queensland, nói rằng có 186 trường hợp được báo cáo đã phát hiện ra kim nhọn trong dâu tây, trong đó có 77 trường hợp ở bang Queensland. Theo xác minh của cảnh sát, 15 trường hợp chỉ là tin đồn thất thiệt. Có 68 thương hiệu dâu tây đã bị ảnh hưởng bởi sự việc, bao gồm 49 thương hiệu ở Queensland.

Sau khi phát hiện ra kim nhọn trong dâu tây, vật thể lạ này tiếp tục xuất hiện trong các hoa quả như chuối, táo và xoài.

Nông dân trồng dâu Australia khốn đốn vì các nhà bán lẻ và siêu thị ngừng nhập khẩu mặt hàng do lo ngại lý do an toàn (Ảnh: 9 News)