Nga tuyên bố phá âm mưu cướp tiêm kích MiG-31

Tiêm kích MiG-31 của Nga (Ảnh: Reuters).

FSB cho biết, Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) đã tổ chức và phối hợp với MI6 của Anh để thực hiện phi vụ nhằm “đánh cắp” tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal của Nga.

Kinzhal là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không mà Moscow gọi là siêu vượt âm, có khả năng đạt tốc độ rất cao và thực hiện quỹ đạo cơ động nhằm khiến hệ thống phòng không khó theo dõi và đánh chặn.

Theo kế hoạch, tiêm kích MiG-31 của Nga bị đánh cắp sẽ được bay về phía một căn cứ không quân của NATO ở thành phố Constanta của Romania. Mục tiêu thực sự của họ là khiến chiếc máy bay bị bắn hạ trong không phận Romania, qua đó có thể kích động phản ứng của NATO.

Quân đội Ukraine được cho là đã tìm cách mua chuộc phi công Nga với giá 3 triệu USD để đánh cắp tiêm kích.

Truyền hình nhà nước Nga đã phát hình ảnh tin nhắn và ghi âm của một người mà họ nói là đang làm việc cho tình báo Ukraine và Anh, người đã hứa trả 3 triệu USD cho một phi công Nga để điều khiển một tiêm kích MiG-31 sang châu Âu. Phi công Nga cũng được hứa hẹn cấp quyền công dân.

Một phi công MiG-31 của Nga cho biết, năm ngoái, một người tự xưng là Sergey Lugovsky, nhà nghiên cứu của nhóm điều tra mã nguồn mở Bellingcat, vốn nhận tài trợ từ một số chính phủ phương Tây, đã liên hệ với ông. Phi công này nói Lugovsky ban đầu tìm kiếm các cuộc trao đổi tham vấn, sau đó đề nghị tiền để đào tẩu.

Sau khi phi công từ chối, một đặc vụ Ukraine lấy tên Aleksandr tiếp cận hoa tiêu của chiếc máy bay, đề nghị 3 triệu USD và hộ chiếu nước ngoài để đổi lấy việc điều khiển chiếc MiG-31 bay qua một căn cứ không quân gần Constanta, Romania.

Mặc dù các đặc vụ Ukraine đã cố gắng thuyết phục phi công đào tẩu nhưng bất thành.

“Những biện pháp được thực hiện đã phá vỡ kế hoạch khiêu khích quy mô lớn của cơ quan tình báo Ukraine và Anh”, RIA dẫn lời FSB cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên Nga cáo buộc tình báo Ukraine âm mưu dụ phi công Nga đào tẩu để thực hiện các phi vụ "cướp máy bay quân sự".

Năm 2023, phi công trực thăng Mi-8 Maksim Kuzminov đã đào tẩu sang Ukraine, hạ cánh chiếc trực thăng ra sau chiến tuyến với sự trợ giúp của tình báo Ukraine. Hai thành viên phi hành đoàn khác, không biết kế hoạch, đã bị loại bỏ sau khi hạ cánh. Phi công Kuzminov bị ám sát một năm sau đó ở Tây Ban Nha, nơi anh sống dưới danh tính mới và với hộ chiếu Ukraine.

Năm 2022, FSB cáo buộc cựu điều tra viên của Bellingcat, Christo Grozev, một nhà báo gốc Bulgaria, tham gia một âm mưu bất thành nhằm tuyển mộ các phi công quân sự Nga. Grozev nói rằng ông đồng hành cùng các sĩ quan tình báo Ukraine với tư cách nhà làm phim tài liệu, và cho rằng các tin nhắn bị làm giả.

Ukraine và Anh hiện chưa bình luận về cáo buộc mới nhất của Moscow.

Nga từ lâu đã cáo buộc London đẩy cuộc chiến Ukraine leo thang và tình báo Anh hỗ trợ Ukraine tiến hành một loạt chiến dịch sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Anh chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Anh là một trong những quốc gia hỗ trợ tích cực nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022, trong đó có việc cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Kiev như tên lửa tầm xa Storm Shadow.