Nga - Trung ủng hộ hình thành quan hệ kiểu mới giữa các cường quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình (Ảnh: RIA).

Nga và Trung Quốc đã thông qua tuyên bố chung "về quan hệ quốc tế bước vào kỷ nguyên mới và phát triển bền vững toàn cầu". Tài liệu đã được công bố trên trang của Điện Kremlin sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Văn kiện nêu rõ quan hệ hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc không có ranh giới, không có "vùng cấm" trong hợp tác và việc tăng cường hợp tác chiến lược song phương không nhằm vào các nước thứ ba, không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của môi trường quốc tế và những thay đổi tình huống ở các nước thứ ba.

Moscow và Bắc Kinh nhấn mạnh rằng "hai nước ủng hộ việc hình thành một kiểu quan hệ mới giữa các cường quốc trên thế giới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi"; "xác nhận kiểu quan hệ mới giữa Nga và Trung Quốc là ưu việt hơn so với các liên minh quân sự-chính trị trong Chiến tranh Lạnh".

Một phần của tuyên bố được dành cho tình hình quốc tế. Văn bản nhấn mạnh rằng, không một quốc gia nào có thể và không nên đảm bảo an ninh của mình tách biệt với an ninh của toàn thế giới và với cái giá phải trả là an ninh của các quốc gia khác. Về vấn đề này, Nga và Trung quốc phản đối việc tiếp tục mở rộng của NATO; kêu gọi Liên minh từ bỏ các cách tiếp cận ý thức hệ của thời kỳ Chiến tranh Lạnh; phản đối việc hình thành các cấu trúc khối khép kín và các phe đối lập ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong tuyên bố viết: "Nga và Trung Quốc đang nỗ lực nhất quán để xây dựng một hệ thống an ninh bình đẳng, cởi mở, bao trùm, không chống bên thứ ba ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APR) nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng". Đặc biệt, phía Trung Quốc có thái độ hiểu biết và ủng hộ các đề xuất mà Liên bang Nga đưa ra về việc hình thành các bảo đảm an ninh ràng buộc pháp lý lâu dài ở châu Âu.

Văn bản nhấn mạnh, "các bên nhất trí hiểu rằng dân chủ là một giá trị chung chứ không phải là đặc quyền của các quốc gia riêng lẻ, việc thúc đẩy và bảo vệ nó là nhiệm vụ chung của toàn thể cộng đồng thế giới." Moscow và Bắc Kinh có ý định chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của các nước có chủ quyền; phản đối các hành động phá hoại an ninh của các thế lực bên ngoài, chống lại các "cuộc cách mạng màu".

Nga và Trung quốc muốn tăng cường công tác liên kết các kế hoạch phát triển của Liên minh Kinh tế Á-Âu và sáng kiến "Một vành đai, Một con đường" nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực giữa Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và Trung Quốc trên các lĩnh vực; Hai nước có kế hoạch làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực trong lĩnh vực phát triển bền vững Bắc Cực; Củng cố Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO) và nâng cao vai trò của nó trong việc định hình một trật tự thế giới đa trung tâm dựa trên các nguyên tắc an ninh bền vững; Moscow và Bắc Kinh đang nỗ lực để tăng cường vai trò của ASEAN như một thành tố chính của cấu trúc khu vực.

Trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang chịu áp lực trừng phạt từ Mỹ và các nước phương Tây, việc hai nước đưa ra tuyên bố chung sẽ có tác động định hình lại các mối quan hệ quốc tế, nhất là giữa các cường quốc trên thế giới. Bởi Trung Quốc có tiềm lực mạnh tầm cỡ thế giới về kinh tế, còn Nga là cường quốc về quân sự. Sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện giữa hai nước sẽ không thể không thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.