Nga tập kích trụ sở chính quyền Kherson, Ukraine ra lệnh sơ tán khẩn cấp

Khói bao trùm tòa nhà trụ sở chính quyền quân quản vùng Kherson sau trận pháo kích của Nga hôm 14/12 (Ảnh: Reuters).

Chính quyền quân quản thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine hôm 14/12 cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập kích dữ dội sử dụng pháo phản lực phóng loạt nhằm vào các mục tiêu tại thành phố này, trong đó có trụ sở chính quyền quân quản vùng Kherson.

Theo ông Kyrylo Tymoshenko, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, vụ tấn công diễn ra vào khoảng 11 giờ sáng giờ địa phương.

"Quân đội Nga đã bắn phá khu vực trung tâm Kherson bằng các pháo phản lực phóng loạt. Tòa nhà trụ sở chính quyền quân quản vùng Kherson đã bị trúng đạn, khiến ít nhất 2 tầng bị hư hỏng nghiêm trọng", ông Tymoshenko nói.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy tòa trụ sở chính quyền ở Kherson bị bao phủ bởi một lớp pháo dày đặc. Một phần tầng trên cùng của tòa nhà đã đổ sập. Nhiều mảnh văng của đạn pháo cũng được ghi nhận phía bên ngoài khuôn viên trụ sở.

Hư hại bên trong tòa nhà trụ sở chính quyền quân quản vùng Kherson (Ảnh: Reuters).

Cuộc tập kích sáng 14/12 cũng khiến cơ sở hạ tầng năng lượng ở thành phố Kherson bị hư hỏng nghiêm trọng. Người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Kherson Yaroslav Yanushevych xác nhận đạn pháo của quân đội Nga đã đánh trúng một trạm bơm và trạm biến áp phục vụ cho hệ thống sưởi của toàn thành phố đặt tại quận Korabel.

Sự cố trên khiến toàn bộ hệ thống sưởi ở Kherson gặp gián đoạn. Theo ông Yanushevych, do tính chất phức tạp và môi trường nguy hiểm, những hư hỏng này sẽ cần nhiều thời gian để sửa chữa. Người dân Kherson vì vậy đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp sang các khu vực khác nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh nhiệt độ tại Kherson trong những ngày gần đây thường xuyên xuống dưới mức 0 độ C.

"Do sự cố tại quận Korabel, tôi đề nghị người dân Kherson di tản khẩn cấp đến các vùng lãnh thổ an toàn hơn", ông Yanushevych tuyên bố, đồng thời khẳng định các tổ chức tình nguyện sẽ phối hợp hỗ trợ việc di tản.

Thời gian qua, thành phố Kherson liên tục trở thành mục tiêu cho những vụ pháo kích của quân đội Nga. Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko hôm 10/12 tiết lộ Nga đã điều động nhiều vũ khí hạng nặng và tiến hành tấn công Kherson 51 lần chỉ trong vòng 2 ngày 9 và 10/12.

Theo ông Tymoshenko, những vụ tấn công trên đã để lại những thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Một bệnh viện, nhiều cửa hàng, nhà kho cùng cơ sở hạ tầng đã bị hư hỏng nghiêm trọng sau những trận tập kích của pháo binh Nga. Ít nhất 2 người cũng đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau các trận pháo kích này.