Nga tấn công kết hợp quy mô lớn nhằm vào Kiev

Trong hình ảnh được chụp lại từ video, một vụ nổ xảy ra sau cuộc tấn công của Nga nhắm vào khu vực Kiev vào sáng 14/11 (Ảnh: ABC News).

Các vụ không kích đã được báo cáo tại Kiev bắt đầu vào khoảng 12h45 giờ địa phương. Hai đợt tấn công trên không khác được báo cáo trong khoảng 1-1h30.

Các vụ không kích quy mô dữ dội của Nga đã gây ra hỏa hoạn và mảnh vỡ văng tung tóe khắp nhiều khu vực ở thủ đô Kiev, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết.

Tổng cộng ít nhất 11 tòa nhà cao tầng đã bị tấn công trong cuộc không kích vào Kiev, Thị trưởng Klitschko nói thêm.

"Lực lượng Nga đã tấn công các tòa nhà chung cư", người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự thành phố Kiev Tymur Tkachenko cảnh báo giữa các cuộc không kích. "Nhiều tòa nhà cao tầng trên khắp Kiev đã bị hư hại, ở hầu hết các quận", ông cho biết thêm.

Ít nhất 16 người đã bị thương trong khi các đội cứu hộ ứng phó với nhiều cuộc không kích, theo Thị trưởng Klitschko. Trong số này, 5 người đã được nhập viện điều trị sau khi một loạt tiếng nổ mạnh vang lên trong thành phố và hệ thống phòng không được kích hoạt.

Các quan chức cho biết cuộc tấn công vào thủ đô Kiev vẫn đang tiếp diễn, đồng thời kêu gọi người dân ở trong hầm trú ẩn cho đến khi cảnh báo không kích được dỡ bỏ. Chính quyền thành phố cảnh báo rằng có thể xảy ra tình trạng mất điện và nước.

Tại quận Darnytskyi, các mảnh vỡ đã rơi xuống sân của một tòa nhà dân cư và trên khuôn viên của một cơ sở giáo dục. Một chiếc ô tô đã bốc cháy sau khi bị các mảnh vỡ rơi trúng. Nhiều phần của mạng lưới sưởi ấm ở quận này đã bị thiệt hại trong các cuộc không kích.

Tại quận Dniprovskyi, các mảnh vỡ đã làm hư hại ba tòa nhà chung cư, một hộ gia đình và gây ra hỏa hoạn ở khu vực ngoài trời.

Tại quận Shevchenkivskyi, các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn ở khu vực ngoài trời gần một cơ sở y tế và bên trong một tòa nhà. Bên cạnh đó, theo báo cáo, một vụ cháy khác đã diễn ra trên tầng 12 của một tòa nhà dân cư khác.

Một vụ hỏa hoạn cũng được báo cáo trên tầng 10 của một tòa nhà dân cư ở quận Podilskyi, cũng như trên mái của một tòa nhà 5 tầng ở quận Solomianskyi. Tại quận Holosiivskyi, các mảnh vỡ gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở y tế và làm hư hại một tòa nhà khác.

Tình trạng mất điện đã diễn ra ở một số quận của thành phố trong thời gian diễn ra các cuộc không kích.

Tại khu vực Kiev, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng, người đứng đầu khu vực Mykola Kalashnyk cho biết.

Không quân Ukraine cũng đã báo cáo về các đợt máy bay không người lái tấn công nhắm vào các khu vực miền Trung, miền Nam và miền Đông nước này. Hơn 120 UAV và mồi nhử đã hướng đến thủ đô Kiev. Bên cạnh đó, hàng chục tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cũng đã được phóng về phía nhiều khu vực khác nhau của Ukraine.

Cuộc tấn công tổng lực này diễn ra trong bối cảnh các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo về việc chính phủ Ukraine đang phải nỗ lực trấn áp tình trạng tham nhũng sau vụ bê bối nghiêm trọng khiến các quan chức năng lượng hạt nhân hàng đầu bị điều tra.

Tuy nhiên, EU cũng đảm bảo rằng sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow.