Nga phóng 482 tên lửa, UAV vào Ukraine giữa lúc đàm phán kế hoạch hòa bình

Tòa nhà ở Kiev bị hư hại sau trận tập kích ngày 25/11 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Nga đã phóng khoảng 460 máy bay không người lái (UAV) và 22 tên lửa trong trận tập kích vào Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, hôm 25/11.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai của Nga vào Kiev trong tháng 11.

“Mục tiêu chính là ngành năng lượng và mọi thứ giúp duy trì cuộc sống bình thường của Ukraine”, ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên ứng dụng Telegram.

Không quân Ukraine cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 22 tên lửa và 464 máy bay không người lái của Nga trong trận tập kích mới nhất.

"Tỉnh Odessa đang bị tàn phá: các cuộc tấn công vào cảng, nguồn cung cấp lương thực và cơ sở hạ tầng - những nơi không có mục đích quân sự. Ngoài ra còn có các cuộc tấn công vào các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkov, Chernihiv và Cherkasy”, Tổng thống Zelensky cho biết thêm.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc không kích của Nga là lý do khiến Kiev cần sự hỗ trợ từ phương Tây về vũ khí và hệ thống phòng không. Ông cũng kêu gọi gây sức ép với Nga bằng các biện pháp trừng phạt.

Cuộc không kích của Nga diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang được thực hiện nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Reuters ngày 25/11 đưa tin, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã có các cuộc đàm phán với các quan chức Nga tại Abu Dhabi như một phần trong nỗ lực mới mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Các quan chức Mỹ và Ukraine đang tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa các bên về một kế hoạch hòa bình, mặc dù những vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết và Ukraine lo ngại bị ép buộc phải chấp nhận một thỏa thuận bất lợi cho Kiev.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 28 điểm. Tuy nhiên, Kiev và các đối tác châu Âu đã tìm cách viết lại kế hoạch này theo hướng có lợi hơn cho Ukraine và châu Âu.

Kế hoạch của Mỹ được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Kế hoạch nhận được sự ủng hộ của Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kế hoạch hòa bình mới do Washington đề xuất có thể tạo nền tảng cho một giải pháp cuối cùng ở Ukraine.

Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm nói trên không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Theo các nguồn tin truyền thông, sau cuộc hội đàm tại Geneva hôm 23/11, Ukraine và Mỹ đã đạt được thỏa thuận giảm từ 28 điểm xuống 19 điểm.

Ukraine đang tiếp tục điều chỉnh bản đề xuất kế hoạch hòa bình, với mục tiêu giữ lại những điều khoản phù hợp với lợi ích quốc gia và nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp các vấn đề then chốt với các đối tác quốc tế.

Phía Ukraine đề xuất cơ cấu lại bản dự thảo theo từng nhóm chủ đề, loại bỏ các điều khoản liên quan đến tương tác Mỹ - Nga và điều chỉnh một số câu chữ. Những yếu tố phản ánh lợi ích quốc gia của Ukraine được đề nghị giữ nguyên.

Tổng thống Ukraine cho biết bản kế hoạch hòa bình được tinh chỉnh chứa nhiều điều khoản quan trọng và mang tính xây dựng, nhưng văn bản vẫn cần được hoàn thiện trước khi bước sang giai đoạn thảo luận tiếp theo.