Nga phát triển các vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine

Người dân đi qua một tòa nhà bị hư hại tại thị trấn Kurakhove thuộc vùng Donetsk, một khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đang tiếp tục phát triển các khu vực mới. Điều này đồng nghĩa với việc các khu vực này đã được hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế Nga. Bắt đầu từ năm 2025, tất cả dự án sẽ được triển khai theo đúng tiêu chuẩn của chúng ta", Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 30/9.

Ông Khusnullin lưu ý rằng về việc thực hiện các chương trình phát triển, một số khu vực ở Donbass và Novorossiya đã đạt mức trung bình so với các khu vực khác của Nga.

"Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng) xếp thứ 29 trong số 89 khu vực ở Nga", Phó Thủ tướng Nga nói thêm.

Trước đó, phát biểu nhân kỷ niệm 3 năm sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố “một chương trình phát triển kinh tế - xã hội quy mô lớn đã được triển khai” tại Donbass và Novorossiya.

“Hơn 23.500 công trình đã được xây dựng hoặc cải tạo tại Donbass và Novorossiya kể từ năm 2022, bao gồm nhà ở và trường học, các trung tâm y tế hiện đại, cơ sở thể thao và trung tâm thanh thiếu niên tiên tiến. Hệ thống năng lượng, thông tin liên lạc, dịch vụ công cộng và giao thông đang được nâng cấp. Đã có 460km mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và 6.350km đường bộ được xây mới hoặc hiện đại hóa”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo ông Putin, cư dân tại các thành phố và thị trấn sáp nhập vẫn trải qua giai đoạn khó khăn do “nhiều vấn đề cấp bách, khẩn thiết”, bao gồm nguồn cung cấp nước, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng…

Tổng thống Putin lưu ý cần không chỉ khôi phục những gì bị phá hủy do xung đột, mà còn phải chỉnh trang cơ sở hạ tầng đã bị lãng quên một thời gian dài.

Ông Putin đồng thời khẳng định các điều kiện cần thiết sẽ được đảm bảo để khai mở tiềm năng to lớn của Donbass và Novorossiya.

Vị trí các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Vùng Donbass gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, trong khi Novorossiya là thuật ngữ được Nga sử dụng để chỉ vùng lãnh thổ mà nước này sáp nhập hồi tháng 10/2022, gồm Donbass cùng tỉnh Kherson và Zaporizhia. Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy đa số người dân ở các vùng lãnh thổ này ủng hộ sáp nhập vào Nga.

Đến ngày 30/9/2022, ông Putin ký sắc lệnh sáp nhập các vùng lãnh thổ trên ngay cả khi Nga chưa kiểm soát hoàn toàn những vùng này.

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát gần 114.500km², tương đương 19% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.