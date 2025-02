Nga phản hồi lời kêu gọi đối thoại của Tổng thống Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Việc sẵn sàng đàm phán phải dựa trên một cơ sở nào đó; nó không thể xuất phát từ một sắc lệnh hành pháp do ông Zelensky đưa ra về việc cấm đàm phán. Do đó, hiện tại, chúng tôi chỉ có thể coi đó là những lời sáo rỗng", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 5/2.

Tuyên bố của ông Peskov đề cập đến lệnh cấm đàm phán của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Vào ngày 4/10/2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia (NSDC) cấm các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Zelensky gần đây phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Anh Piers Morgan được công bố hôm 4/2, Tổng thống Zelensky cho biết: "Nếu mọi người tin rằng phải chuyển sang con đường ngoại giao, chúng tôi sẵn sàng chuyển sang con đường ngoại giao nhưng phải có sự tham gia của Mỹ, châu Âu, Ukraine và Nga".

Ông nhấn mạnh, nếu việc ngồi đối diện với ông Putin tại bàn đàm phán "là cơ chế duy nhất để mang lại hòa bình cho người dân thì chắc chắn Ukraine sẽ thực hiện cơ chế này, cơ chế cho một cuộc gặp 4 bên".

Bình luận mới nhất cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lập trường của ông Zelensky. Trước kia, ông coi việc Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine là điều kiện tiên quyết cho bất cứ cuộc hòa đàm nào.

Tổng thống Putin nói rằng, việc đàm phán với lãnh đạo Ukraine trên thực tế sẽ không có bất kỳ ý nghĩa pháp lý nào, vì Kiev đã ra sắc lệnh cấm tiến hành các cuộc đàm phán với Moscow.

Nga hoan nghênh tuyên bố của ông Trump

Phát biểu tại một hội nghị bàn tròn ngoại giao về giải quyết tình hình Ukraine hôm 5/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng, kế hoạch đưa Ukraine gia nhập NATO là một trong những sai lầm chính của người tiền nhiệm Joe Biden.

"Lần đầu tiên, Tổng thống Trump đột nhiên nói thẳng trong bài phát biểu của mình, chỉ trích lập trường của chính quyền Biden về cuộc khủng hoảng Ukraine, rằng việc đưa Ukraine vào NATO là một sai lầm lớn", ông Lavrov cho biết.

"Lần đầu tiên, không chỉ một nhà lãnh đạo phương Tây, mà là một nhà lãnh đạo Mỹ - do đó, là nhà lãnh đạo của phương Tây nói chung - đưa ra tuyên bố này khi ông xác định vấn đề của NATO là điều mà Mỹ sẵn sàng thảo luận nghiêm túc", ông giải thích.

Theo ông Lavrov, Nga đã nhiều lần cảnh báo và nhấn mạnh rằng NATO không nên mở rộng về phía đông hướng tới biên giới của Liên Xô cũ, nhưng "vô ích".

Moscow từ lâu đã phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột đang diễn ra đều phải bao gồm sự trung lập và phi quân sự hóa của Kiev.

Tuy nhiên, Ukraine coi tư cách thành viên NATO là mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh chiến lược. Kiev gần đây tuyên bố rằng họ coi việc gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo là một sự đảm bảo an ninh để đồng ý ngừng bắn với Moscow.

Trong khi NATO năm ngoái tuyên bố rằng Ukraine đang trên con đường "không thể đảo ngược" để gia nhập khối, các thành viên của khối này cảnh báo rằng Kiev sẽ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định tiên quyết, chẳng hạn giải quyết xung đột với Moscow.