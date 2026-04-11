Nga nói về khả năng chấm dứt xung đột Ukraine “ngay hôm nay”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Trong cuộc phỏng vấn ngày 10/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thỏa thuận ngừng bắn dịp lễ Phục sinh do Nga công bố hoàn toàn mang tính nhân đạo, và những bước đi như vậy không được coi là một tín hiệu chính trị hay sự thay đổi lập trường.

“Như chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố, và như Tổng thống Putin đã nói, chúng tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, mà là hòa bình, một nền hòa bình vững chắc, lâu dài”, ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov cho biết “hòa bình có thể được thiết lập ngay hôm nay” nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định phù hợp”.

Người phát ngôn Điện Kremlin không nói rõ quyết định cụ thể nào ông muốn nói đến, nhưng có thể ông đang ám chỉ việc Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk).

Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ giành toàn bộ vùng Donbass, miền Đông của Ukraine bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình. Nga hiện kiểm soát khoảng 90% Donbass sau khi tuyên bố sáp nhập Lugansk và Donetsk vào năm 2022.

Trong khi đó, Kiev khẳng định sẽ không trao cho Nga những vùng lãnh thổ mà Moscow không thể giành được trên chiến trường. Lãnh thổ vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình đàm phán hòa bình hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Ông Peskov cũng bình luận về tuyên bố của Tổng thống Zelensky rằng Ukraine có thể hành động tương ứng đối với lệnh ngừng bắn tạm thời của Nga. Ông Peskov cho biết Moscow đã ghi nhận điều này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ngày 10/4, Tổng thống Putin tuyên bố lệnh ngừng bắn với Ukraine trong dịp lễ Phục sinh. Theo thông tin từ cơ quan báo chí của Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn được ban bố từ 16h ngày 11/4 cho đến hết ngày 12/4.

Điện Kremlin cũng nói thêm rằng Moscow "kỳ vọng Ukraine sẽ hành động tương tự”.

Tuyên bố của Điện Kremlin cũng nêu rõ: "Quân đội Nga vẫn phải duy trì trạng thái sẵn sàng để đẩy lùi bất kỳ hành động khiêu khích tiềm tàng nào từ đối phương”.

Năm ngoái, ông Putin cũng đã từng công bố một lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh. Lệnh này được cho là kéo dài từ 18h ngày 19/4 cho đến hết ngày 21/4. Mặc dù vậy, giao tranh tiếp tục xảy ra ở một số mặt trận.

Hôm 30/3, ông Zelensky cho biết Kiev đã sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận đình chiến trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh và cởi mở với nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả việc dừng hoàn toàn các hành động thù địch.

Theo ông, một lệnh ngừng bắn kéo dài 2-3 ngày sẽ không cho phép Nga củng cố các vị trí của mình trên mặt trận, vì vậy một sáng kiến như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của các hoạt động trên chiến tuyến.

"Nếu Nga sẵn sàng ngừng các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp lại tương xứng. Đề xuất này đã được chuyển tới phía Nga thông qua Mỹ", ông nói.

Ông cũng cho biết, Ukraine đang tiếp tục nỗ lực thảo luận với các nhà đàm phán Mỹ về các đảm bảo an ninh, điều mà ông gọi là chìa khóa cho một nền hòa bình lâu dài.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Ukraine tiếp tục đưa ra các nhượng bộ và thể hiện sự sẵn sàng đàm phán với Nga, tuy nhiên, Moscow tỏ ra không mặn mà với đề xuất của Kiev, nói rằng họ ưu tiên một thỏa thuận hòa bình tổng thể hơn.