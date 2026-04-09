Nga trao trả Ukraine 1.000 thi thể binh sĩ, chưa phản hồi đề xuất ngừng bắn

Xe đông lạnh chở thi thể binh sĩ Ukraine ở biên giới Nga (Ảnh: Sputnik).

Trong vòng trao trả mới nhất vào hôm 9/4, Nga đã bàn giao cho Ukraine 1.000 thi hài binh sĩ, trong khi Nga nhận lại 41 thi thể.

Hai bên thường xuyên trao đổi thi thể của các binh sĩ tử trận, một trong những lĩnh vực hợp tác hiếm hoi trong cuộc chiến kéo dài 4 năm qua.

Hãng thông tấn RT đăng tải đoạn phim về những người mặc quần áo bảo hộ màu trắng và đeo găng tay xanh đang nhấc những túi đựng thi thể màu trắng từ phía sau một chiếc xe tải và chuyển sang một chiếc xe khác. Đoạn video cũng cho thấy những người quan sát với biểu tượng Chữ thập đỏ in trên trang phục bảo hộ.

Cho đến nay, Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận hay xác nhận về việc cuộc trao đổi này đã diễn ra.

Tháng trước, Hội Chữ thập đỏ cho biết họ đang tạo điều kiện cho việc trao đổi khoảng 1.000 thi thể mỗi tháng giữa 2 bên, trong khi vẫn còn "hàng nghìn hàng nghìn" người chết chưa được xác định danh tính.

Xung đột Nga - Ukraine nổ ra từ tháng 2/2022, đánh dấu cuộc chiến khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, buộc hàng triệu người phải di dời và khiến thường dân của cả 2 bên thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, Ukraine đã chuyển đề xuất ngừng bắn vào dịp lễ Phục sinh cho Nga thông qua Mỹ.

Điện Kremlin cho biết, đến nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến đề xuất này.

"Tính đến ngày hôm nay, Tổng tư lệnh tối cao vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.