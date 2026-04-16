Nga nói sẵn sàng bù đắp năng lượng thiếu hụt cho các nước

Một tàu dầu neo ở cảng của Nga (Ảnh: Reuters).

"Nga chắc chắn có thể lấp đầy thiếu hụt năng lượng tại Trung Quốc và các quốc gia khác vốn quan tâm đến việc hợp tác với chúng tôi trên cơ sở bình đẳng và đôi bên cùng có lợi”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 15/4 khi được hỏi về việc Nga sẵn sàng cung cấp hỗ trợ năng lượng cho Trung Quốc trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa hay không.

Ông Lavrov cho biết chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc sẽ diễn ra trong nửa đầu năm nay.

Ông cho rằng quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đóng vai trò là nhân tố ổn định trong các vấn đề thế giới và có tầm quan trọng ngày càng tăng đối với "đa số toàn cầu".

"Quan hệ Nga - Trung đóng vai trò là nhân tố ổn định trong các vấn đề thế giới. Mối quan hệ này ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với phần còn lại của thế giới, đối với đa số toàn cầu, những người không muốn các vấn đề hay sự xáo trộn, mà muốn những điều kiện yên bình để phát triển bền vững”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo ông Lavrov, nhờ sự hợp tác này, quan hệ giữa 2 nước "thể hiện khả năng phục hồi cao trước những biến động đang bao trùm thế giới cả về kinh tế lẫn địa chính trị.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông đã thảo luận với giới chức Trung Quốc về tình hình Trung Đông.

"Chúng tôi đã xem xét tình hình ở nhiều khu vực khác nhau... Trung Đông và Vùng Vịnh, nơi những sự kiện gây lo ngại nhất cho mọi người hiện đang diễn ra, là một nút thắt khủng hoảng mà sẽ không dễ dàng tháo gỡ", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cho hay, Nga kiên trì thúc đẩy đàm phán giữa Iran và Mỹ để đạt được giải pháp ngoại giao về eo biển Hormuz.

"Chúng tôi, cùng với Trung Quốc, ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục các cuộc đàm phán này", ông Lavrov nói.

Nga và Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy bất kỳ hình thức hỗ trợ bên ngoài nào cho các cuộc đàm phán Mỹ - Iran, ông cho biết thêm. "Chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ quyết định nào thỏa mãn phía Iran trong khuôn khổ các quyền hợp pháp của họ", ông Lavrov nhấn mạnh.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra từ cuối tháng 2 đã làm gián đoạn trầm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu. Iran và Mỹ đã phong tỏa một phần eo biển Hormuz, tuyến đường trung chuyển 20% nguồn cung dầu và khí hóa lỏng của thế giới, khiến giá năng lượng tăng vọt.

Trong bối cảnh đó, một số quốc gia quyết định xả kho dự trữ năng lượng, số khác tìm đến các nguồn cung thay thế như Nga.