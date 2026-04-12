Ông Trump cảnh báo phá hủy hạ tầng năng lượng Iran khi đàm phán thất bại

Tàu khu trục Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Phá hủy hạ tầng năng lượng Iran

"Về cơ bản, chúng ta đã phá hủy toàn bộ đất nước của họ. Thứ duy nhất thực sự còn lại là nguồn nước của họ, và nếu tấn công vào đó sẽ gây ra hậu quả rất tàn khốc”, Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News ngày 12/4.

Tổng thống Trump cho biết Iran vẫn còn "một số nhà máy sản xuất tên lửa", đồng thời nói rằng Mỹ “biết rõ từng nhà máy” này.

Ông Trump dự đoán Iran sẽ quay trở lại bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo ông có thể phá hủy Iran “trong một ngày”.

“Tôi dự đoán họ sẽ quay lại và cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn. Tôi muốn tất cả mọi thứ… Họ không còn quân bài nào”, ông nói thêm.

Ông Trump cảnh báo phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

“Tôi có thể phá hủy Iran trong một ngày. Trong một giờ, tôi có thể phá hủy toàn bộ nguồn năng lượng của họ, mọi thứ, tất cả các nhà máy, các nhà máy phát điện của họ, đó là một vấn đề lớn. Tôi không muốn phải làm điều đó, bởi vì nếu tôi làm vậy, sẽ mất 10 năm để xây dựng lại, họ sẽ không bao giờ có thể xây dựng lại được. Và một thứ khác mà tôi có thể phá hủy là các cây cầu”, ông Trump tuyên bố.

Mỹ và các nước sẽ đưa tàu quét mìn đến eo biển Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với Fox New, Tổng thống Trump cho biết Mỹ và các quốc gia khác sẽ gửi tàu quét mìn đến eo biển Hormuz để rà phá các loại thủy lôi mà Mỹ cáo buộc do Iran để lại. Tehran nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

“Chúng tôi có tàu quét mìn ở đó. Hiện nay chúng tôi có những tàu quét mìn dưới nước rất hiện đại, là những loại mới nhất và tốt nhất, nhưng chúng tôi cũng đang đưa vào sử dụng những tàu quét mìn truyền thống hơn. Và theo tôi biết thì Anh và một vài quốc gia khác cũng đang gửi tàu quét mìn”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump nói “sẽ mất một chút thời gian” để Mỹ thực hiện kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz. Ông tuyên bố NATO cũng muốn giúp Mỹ khơi thông eo biển.

Tổng thống Trump mô tả các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran ở Pakistan “rất thân thiện”, đồng thời cho biết Mỹ đã đạt được “hầu như mọi điểm cần thiết” trong các cuộc đàm phán. Ông thừa nhận các cuộc đàm phán cuối cùng vẫn thất bại.

“Chúng tôi đã đạt được hầu hết mọi điểm cần thiết ngoại trừ việc họ từ chối từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình. Thẳng thắn mà nói, đối với tôi, đó là điểm quan trọng nhất”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Trump ngày 12/4 đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ ngay lập tức phong tỏa eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump khẳng định, “đến một thời điểm nào đó”, eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền, dựa trên nguyên tắc “tất cả đều được phép vào, tất cả đều được phép ra”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo, “bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng ta hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, đều sẽ bị hủy diệt”.

Tổng thống Trump khẳng định cuộc phong tỏa eo biển Hormuz “sẽ sớm bắt đầu” và các quốc gia khác “cũng sẽ tham gia vào cuộc phong tỏa này”.

Tổng thống Trump xác nhận hai tàu khu trục hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz hôm 11/4 trong bối cảnh Mỹ chỉ duy trì thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Iran.

“Hôm qua các bạn có lẽ đã thấy chúng tôi điều 2 tàu khu trục hiện đại, tuyệt đẹp, hoàn toàn mới đi thẳng qua giữa eo biển, và không ai làm gì chúng tôi cả. Bởi vì những gì chúng tôi làm là theo dõi vũ khí, vì vậy nó sẽ theo dõi và phá hủy đối phương, về cơ bản chỉ trong vòng 3 phút. Công nghệ này thật đáng kinh ngạc”, ông Trump nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân đã bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. Tổng thống Trump nói rằng Mỹ đang “bắt đầu quá trình dọn sạch eo biển Hormuz”.

Eo biển Hormuz rộng 34km, nằm giữa Iran và Oman, là lối đi từ Vùng Vịnh ra Ấn Độ Dương. Đây là tuyến đường chính cho hoạt động trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới cùng các hàng hóa thiết yếu khác bao gồm cả phân bón.

Iran về cơ bản đã đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2, dẫn đến việc giá dầu toàn cầu tăng vọt.