Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ ở eo biển Hormuz

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

“Các vị muốn trở thành cảnh sát của eo biển Hormuz? Những con tàu này của các vị sẽ bị đánh chìm bởi những tên lửa của chúng tôi. Chắc chắn chúng có thể bị phơi mình trước tên lửa của chúng tôi”, Mohsen Rezaei, cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), người được Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bổ nhiệm làm cố vấn quân sự vào tháng trước, phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 15/4.

Ông nói thêm mà không cho biết chi tiết cụ thể: “Tôi hoàn toàn không ủng hộ việc gia hạn lệnh ngừng bắn, và đây là quan điểm cá nhân”.

Ông Rezaei cũng cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công trên bộ vào Iran.

Là một nhân vật kỳ cựu và nổi tiếng tại Iran, ông Rezaei từng lãnh đạo IRGC từ năm 1981 đến năm 1997. Từ lâu, ông được coi là một nhân vật theo đường lối cứng rắn ngay cả trong nội bộ IRGC

Cảnh báo của ông Rezaei được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với các tàu đi và đến toàn bộ cảng của Iran kể từ ngày 13/4.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 14/4 cho biết, quân đội Mỹ đang triển khai khoảng 10.000 binh sĩ, hàng chục máy bay, tàu chiến cho hoạt động phong tỏa này.

CENTCOM tuyên bố đã ngăn chặn thành công 10 tàu cố gắng rời khỏi các cảng của Iran trong 48 giờ đầu tiên thiết lập lệnh phong tỏa.

"Tính đến nay, 10 con tàu đã bị buộc phải quay đầu và không có tàu nào vượt qua được kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu vào ngày 13/4”, CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên X.

Trước đó, CENTCOM đưa ra con số tàu bị ngăn chặn là 9, nhưng sau đó đã bổ sung thêm chiếc thứ 10 mà họ cho biết là đã bị một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ "ép chuyển hướng" quay trở lại Iran.

Trong khi CENTCOM khẳng định không có tàu nào vượt qua được lệnh phong tỏa, dữ liệu theo dõi hàng hải lại đưa ra thông tin trái chiều.

Dữ liệu theo dõi từ ngày 14/4 cho thấy ít nhất 3 con tàu khởi hành từ các cảng của Iran đã băng qua eo biển Hormuz, mặc dù một số tàu khác chọn tuyến đường này sau đó đã quay đầu.

Theo nhà cung cấp dữ liệu hàng hải Kpler, 3 con tàu này nằm trong số ít nhất 7 tàu có liên quan đến Iran đã đi qua eo biển sau khi lệnh phong tỏa của Washington có hiệu lực.

Trong một diễn biến liên quan, ông Ali Abdollahi, người đứng đầu Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Iran, tuyên bố các hành động tiếp diễn của Mỹ nhằm vào giao thông hàng hải của Iran sẽ bị xem là một mối đe dọa trực tiếp. Ông nhấn mạnh, nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa và “tạo ra sự bất ổn đối với các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran” thì điều đó sẽ cấu thành “bước mở đầu” cho việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Quan chức này cảnh báo, quân đội Iran đã sẵn sàng đáp trả bằng cách đóng cửa các tuyến thương mại qua một số tuyến đường thủy then chốt.

“Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào tiếp tục ở vịnh Ba Tư, biển Oman và biển Đỏ”, ông nói.