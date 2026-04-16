Bố trí binh lực của Hải quân Mỹ ở Trung Đông (Ảnh: Rybar).

Mỹ dàn quân khóa cứng Iran, Israel sẵn sàng tấn công

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper tuyên bố “lệnh phong tỏa các cảng của Iran đã được thực hiện triệt để” và lực lượng Mỹ đang duy trì ưu thế trên biển ở Trung Đông.

AFP đưa tin, quân đội Mỹ cho biết họ đã đẩy lùi thành công 10 tàu cố gắng rời khỏi các cảng Iran trong 48 giờ đầu tiên của cuộc phong tỏa hải quân chống lại Cộng hòa Hồi giáo.

“10 tàu đã bị đẩy lùi, và không có tàu nào vượt qua được kể từ khi cuộc phong tỏa của Mỹ bắt đầu vào thứ hai”, CENTCOM cho biết hôm 15/4.

Trước đó, CENTCOM đã đưa ra con số 9 tàu bị đẩy lùi, nhưng bổ sung thêm tàu ​​thứ 10 mà họ cho là đã bị một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ ép phải “chuyển hướng” trở lại Iran.

Trong khi CENTCOM nói rằng không có tàu nào vượt qua được cuộc phong tỏa, dữ liệu theo dõi hàng hải dường như mâu thuẫn với tuyên bố đó.

Dữ liệu theo dõi từ hôm 13/4 cho thấy ít nhất 3 tàu đi từ các cảng của Iran đã vượt qua eo biển Hormuz. Như vậy, có tổng số ít nhất 7 tàu có liên hệ với Iran đã đi qua eo biển sau khi lệnh phong tỏa của Washington có hiệu lực, theo nhà cung cấp dữ liệu hàng hải Kpler.

Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch "phong tỏa 2.0", khóa cứng bờ biển Iran (Video: RT).

Song song với các động thái cứng rắn của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã chuẩn bị cho khả năng chiến tranh với Iran có thể tái diễn, trong khi vẫn tiếp tục các chiến dịch chống lại Hezbollah cùng các cuộc đàm phán mới được khởi động với Li Băng, Times of Israel đưa tin.

“Các đồng minh Mỹ của chúng tôi liên tục cập nhật cho chúng tôi về các cuộc tiếp xúc của họ với Iran”, ông Netanyahu tuyên bố giữa lúc Mỹ tiếp tục nỗ lực đạt được thỏa thuận với Tehran và có thông tin về áp lực của Mỹ đè nặng lên Israel để đồng ý ngừng bắn với Hezbollah. “Mục tiêu của chúng tôi và Mỹ là thống nhất”, ông Netanyahu tiếp tục.

“Còn quá sớm để nói điều này sẽ kết thúc như thế nào, hoặc thậm chí nó sẽ diễn tiến ra sao. Trước khả năng chiến tranh có thể tái diễn, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản”, Thủ tướng Israel nói.

Đáp trả những động thái quyết liệt từ Mỹ và Israel, ông Mohsen Rezaei - cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei - cảnh báo, nếu Washington đóng vai trò "cảnh sát" tại eo biển Hormuz, lực lượng Iran sẽ đánh chìm các tàu của Mỹ ở nút thắt vận tải quan trọng này.

Ông nói: “Các vị muốn trở thành cảnh sát của eo biển Hormuz? Những con tàu này của các vị sẽ bị đánh chìm bởi những tên lửa của chúng tôi. Chắc chắn chúng có thể bị phơi mình trước tên lửa của chúng tôi”.

Trước đó, quân đội Iran đã đe dọa sẽ ngừng vận chuyển hàng hóa trên biển Đỏ trừ khi Mỹ gỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran. Việc lực lượng Houthi thân Tehran tham chiến có thể bóp nghẹt biển Đỏ, khóa chặt tuyến đường vận chuyển dầu khí thay thế eo biển Hormuz, tạo ra điểm nghẽn năng lượng mới.

Vị trí các eo biển và vịnh gần Iran (Ảnh: Telegraph).

Triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy “lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận” với Iran, Nhà Trắng cho biết hôm 15/4, đồng thời lưu ý rằng Pakistan có thể là địa điểm diễn ra vòng đàm phán thứ hai, theo CNN.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran vẫn cam kết thúc đẩy hòa bình sau cuộc gặp với một bên trung gian quan trọng, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan.

AFP dẫn nguồn thạo tin ngày 15/4 cho biết Iran có thể sẵn lòng để các tàu sử dụng phía bên kia của eo biển Hormuz thuộc vùng biển của Oman mà không có bất kỳ sự cản trở nào từ phía Tehran.

Nguồn tin không nói rõ liệu Iran có đồng ý dọn sạch bất kỳ loại thủy lôi nào mà họ có thể đã rải trong đoạn đường thủy đó hay không, hoặc liệu tất cả các con tàu, ngay cả những tàu có liên quan đến Israel, có được phép đi qua tự do hay không.

Tuy nhiên, nguồn tin nói thêm, đề xuất này phụ thuộc vào việc liệu Washington có sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Tehran hay không, một điều kiện trung tâm cho bất kỳ bước đột phá tiềm năng nào liên quan đến eo biển Hormuz.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi. Bộ Ngoại giao Iran cũng chưa đưa ra bình luận.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 15/4 (Ảnh: Rybar).

Những sự kiện đáng chú ý khác

Việc Mỹ phong tỏa bờ biển Iran đã gặp nhiều khó khăn ngay từ đầu. Bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ từ Nhà Trắng, một số tàu đã đi qua eo biển Hormuz, nhưng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vẫn báo cáo rằng không một tàu nào được phép đi qua trong 24 giờ đầu tiên.

Đồng thời, truyền thông phương Tây bắt đầu cảnh báo rằng Iran sẽ sớm phải cắt giảm sản lượng do các kho chứa dầu bị quá tải. Nhưng trên thực tế, mối đe dọa này dường như chưa đến mức gây "chết người" bởi lẽ Tehran từ lâu đã quen với việc sống dưới lệnh trừng phạt và thao túng sản lượng. Quan trọng hơn, trong trường hợp Mỹ tiếp tục kìm hãm xuất khẩu, Iran hoàn toàn có khả năng trả đũa vượt ra ngoài eo biển Hormuz.

Và Tehran đã vạch ra phương án đáp trả như vậy. Chính quyền Iran đã trực tiếp đe dọa rằng nếu lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục, các vấn đề sẽ bắt đầu ở vịnh Oman và biển Đỏ.

Trong bối cảnh này, các nước Vùng Vịnh đang cố gắng lấy lại "hơi thở". UAE, Ả rập Xê út và Qatar đang dần khôi phục sản xuất, các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu. Nhưng không quốc gia nào vội vàng khôi phục công suất hàng loạt trong khi tình hình ở Hormuz vẫn bất ổn, và biển Đỏ cũng có thể bùng phát xung đột, vẫn chưa có thời điểm an toàn để khôi phục hoàn toàn.

Trong khi đó, Ukraine một lần nữa quyết định liên kết mình với chương trình nghị sự Trung Đông. Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị hỗ trợ "giải tỏa" eo biển Hormuz, viện dẫn kinh nghiệm từ biển Đen. Về cơ bản, đây là sự tiếp nối của câu chuyện cũ: đầu tiên, họ "bán" cho các nước Vùng Vịnh kinh nghiệm chiến đấu chống lại UAV Geran (hay còn gọi là Shahe), và giờ họ đang cố gắng lấn sang cả vấn đề hàng hải. Chỉ có điều, trong trường hợp eo biển Hormuz, sự so sánh này dường như còn gượng ép hơn.

Bản đồ chiến sự ở biên giới Israel và Li Băng tính đến cuối ngày 15/4 (Ảnh: Rybar).

Tại Li Băng, ngoại giao lại thất bại. Các cuộc đàm phán ở Washington giữa Israel và LI băng chủ yếu chỉ dẫn đến những tuyên bố chung chung hơn là tiến triển trên thực địa. Không có sự tham gia của Hezbollah, không có hy vọng nào về bất cứ điều gì nghiêm túc hơn.

Tên lửa đánh chặn của Israel bắn hạ vật thể bay chỉ vài giây trước khi nó chạm đất ở Kiryat Shmona (Video: RT).

Đến tối 15/4, rõ ràng là tình hình trên mặt trận chẳng thay đổi gì cả. Các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng vẫn tiếp diễn, số thương vong dân thường ngày càng tăng, và Hezbollah đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Trong khi đó, nhóm vũ trang này ngày càng sử dụng UAV không phải một cách ngẫu nhiên, mà theo một cách có hệ thống hơn, để trinh sát và xác định mục tiêu, điều này đã thể hiện rõ trong các cuộc tấn công vào xe bọc thép của Lực lượng phòng vệ Israel.