Nga cảnh báo châu Âu về “cơn sóng thần” năng lượng

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev (Ảnh: Getty).

“Một cơn sóng thần giá dầu và khí đốt sắp tàn phá châu Âu”, Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev cảnh báo châu Âu hôm 19/3.

Theo ông Dmitriev, thảm họa sắp xảy ra “bắt nguồn từ sự thiếu khôn ngoan trong chiến lược ngoan cố của những người bài Nga như (Chủ tịch Ủy ban châu Âu) Ursula (von der Leyen) và (người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU) Kaja (Kallas), những người đã từ chối nguồn năng lượng đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí của Nga”.

Xung đột leo thang ở Trung Đông, do cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, đã dẫn đến sự biến động lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá khí đốt đã tăng vọt khoảng 70% kể từ ngày 1/3, trong bối cảnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Vùng Vịnh liên tiếp diễn ra.

​​Giá dầu cũng tăng lên do sự gián đoạn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu toàn cầu.

Moscow từ lâu đã khẳng định rằng Nga vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy.

Nhập khẩu năng lượng từ Nga của EU đã giảm kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 và các lệnh trừng phạt sau đó. Các vụ tấn công vào đường ống dẫn khí Nord Stream hồi tháng 9/2022 khiến giá khí đốt tăng vọt.

Moscow cũng cáo buộc Kiev leo thang các cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí TurkStream, một trong những tuyến cuối cùng vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu. Nga cảnh báo những sự cố này có thể làm trầm trọng thêm cú sốc năng lượng hiện tại.

Rủi ro cũng lan rộng đến dòng chảy năng lượng trên biển. Một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) có liên hệ với Nga đã bị hư hại và trôi dạt trên Địa Trung Hải vào tháng 3 trong một vụ việc mà Moscow cáo buộc là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Trong bối cảnh này, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev kêu gọi châu Âu thảo luận về việc mở lại đường ống Nord Stream bằng chi phí của chính họ, cảnh báo rằng EU cuối cùng có thể phải “xin” Nga cung cấp năng lượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính phủ Nga đã được giao nhiệm vụ đánh giá tính khả thi và mức độ hợp lý của việc dừng cung cấp năng lượng cho thị trường châu Âu. Ông đồng thời nói rằng bắt đầu từ ngày 25/4, các nước Liên minh châu Âu dự kiến áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc mua hydrocarbon của Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), tiến tới cấm hoàn toàn vào năm 2027.

Trong bối cảnh này, ông Putin nhận định, có thể sẽ có lợi hơn cho Nga nếu chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường hấp dẫn hơn ngay từ bây giờ, thay vì chờ đến khi bị “đóng sầm cửa trước mặt”.

Một số chính trị gia EU đã kêu gọi xem xét lại việc nhận năng lượng từ Nga.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã đề xuất khôi phục quan hệ với Moscow để lấy lại quyền tiếp cận năng lượng rẻ hơn. Hungary và Slovakia từ lâu đã phản đối các biện pháp hạn chế đối với dầu khí của Nga.

Tuy nhiên, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, ngày 17/3 đã bác bỏ lời kêu gọi của Thủ tướng Bỉ về việc bình thường hóa quan hệ với Moscow và khôi phục việc tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga.

Ủy ban châu Âu cũng tuyên bố sẽ không quay trở lại nhập khẩu năng lượng từ Nga và sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027.