Người phát ngôn Điện Kremlin Dimtry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dimtry Peskov ngày 15/10 tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nhằm bảo vệ lợi ích của Moscow, đồng thời đảm bảo tương lai của người dân.

"Mọi việc Tổng thống Vladimir Putin làm đều nhằm mục đích bảo vệ hiện tại và tương lai của người dân chúng ta. Đó là mục đích của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về Ukraine, nhưng việc tạm dừng đối thoại hiện nay là lỗi của châu Âu và Kiev.

"Vấn đề là châu Âu đang hàng ngày kích động chính quyền Kiev tiếp tục xung đột. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi không thấy có giải pháp thay thế nào khác ngoài việc tạm dừng đối thoại hiện nay”, ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hiện chưa có thông tin về việc liệu cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có diễn ra trong những ngày tới hay không.

Ông Peskov xác nhận Nga chưa nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sinh nhật lần thứ 73 của Tổng thống Putin vào ngày 7/10.

Theo ông Peskov, Nga cảm kích Mỹ vì sẵn sàng tiếp tục đóng góp vào việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

"Chúng tôi cảm kích phía Mỹ vì đã nhiều lần lên tiếng ở các cấp độ khác nhau về việc sẵn sàng tiếp tục đóng góp vào giải pháp hòa bình”, ông Peskov nhấn mạnh.

Bình luận về phát biểu của Tổng thống Trump rằng hành động quân sự tiếp theo sẽ khiến nền kinh tế Nga có nguy cơ sụp đổ, ông Peskov tuyên bố nền kinh tế Nga vẫn mạnh, cho phép các nhà lãnh đạo cũng như người dân Nga thực hiện mọi kế hoạch.

Nga nhiều lần nhấn mạnh mong muốn giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao hòa bình, đảm bảo an ninh bình đẳng và không thể chia cắt cho tất cả các quốc gia châu Âu.

Tuy nhiên, theo phía Nga, Ukraine, với sự hậu thuẫn tích cực của phương Tây, vẫn trì hoãn đàm phán và không thực hiện đề xuất thành lập các nhóm công tác để xem xét những khía cạnh tiềm năng của một thỏa thuận.

Ngược lại, Kiev cáo buộc Moscow không thực sự nghiêm túc và đưa ra các điều kiện khó chấp nhận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh, để đạt được giải pháp nghiêm túc và lâu dài, điều cần thiết là phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột và thừa nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa.

Tổng thống Putin đã đưa ra một danh sách các điều kiện để bắt đầu đàm phán ngay lập tức với Kiev, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập, bao gồm Donetsk và Lugansk (còn gọi là Donbass), cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia.

Khi chỉ ra những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề cập đến mối đe dọa đối với an ninh của Nga từ phương Tây, vốn tìm cách kéo Ukraine vào khối quân sự của mình. Một nguyên nhân khác của cuộc xung đột là sự phân biệt đối xử với cộng đồng nói tiếng Nga, bao gồm thông qua luật cấm sử dụng tiếng Nga, theo ông Lavrov.

Moscow đã tuyên bố các mục tiêu chính của Nga khi mở chiến dịch quân sự bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như đảm bảo rằng Kiev cam kết trung lập về mặt pháp lý và từ bỏ hy vọng gia nhập NATO.