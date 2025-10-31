Chính trị gia Phần Lan nêu khả năng Tổng thống Ukraine tới Moscow đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Trong trường hợp viện trợ của phương Tây dừng lại, (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky sẽ sẵn sàng đàm phán với Nga trong vòng 6 giờ. Ông ấy sẽ lên chuyến bay đầu tiên đến Moscow và ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống (Nga) Vladimir Putin", ông Armando Mema, thành viên của đảng bảo thủ dân tộc Phần Lan, Liên minh Tự do, bình luận trên mạng xã hội vào ngày 31/10.

Chính trị gia Phần Lan nhấn mạnh sự phụ thuộc chặt chẽ của Ukraine vào viện trợ của phương Tây. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng ngay cả khi được tiếp tục viện trợ, cơ hội thành công về mặt quân sự của Kiev vẫn hạn chế.

Ông Mema cho rằng thời điểm tối ưu cho các cuộc đàm phán là năm 2022. Ông nhận định xung đột kéo dài càng khiến Nga tiến lại gần thủ đô Kiev hơn và giành được các vùng lãnh thổ.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022, các đồng minh phương Tây đã liên tục tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Kiev cũng liên tục yêu cầu tăng viện trợ quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hồi tháng 9 thừa nhận Kiev gần như hoàn toàn phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự của phương Tây để tiếp tục chiến đấu với Nga.

Đáp lại, Moscow đã nhiều lần tuyên bố việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine của phương Tây chỉ kéo dài xung đột chứ không thay đổi được tình hình trên chiến trường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định ông chưa từng loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, song nhấn mạnh sự kiện này phải được chuẩn bị trước kỹ càng và phải dẫn đến kết quả tích cực.

Tổng thống Nga cảnh báo nếu không tìm ra giải pháp ngoại giao, Moscow sẽ buộc phải đạt được mục tiêu thông qua biện pháp quân sự.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gọi đề xuất gặp mặt tại Moscow của ông Putin là “không thể chấp nhận được”.

Tổng thống Zelensky ngày 28/10 tuyên bố ông hoan nghênh các cuộc đàm phán được tổ chức ở bất kỳ đâu, ngoại trừ trên chính lãnh thổ Nga hoặc trên lãnh thổ đồng minh thân cận của Nga như Belarus.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng ngừng bắn và thực hiện các bước đi ngoại giao để chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, ông bác bỏ việc trao đổi lãnh thổ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Nga và Ukraine đóng băng tiền tuyến hiện tại ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine trong bối cảnh Moscow đang kiểm soát gần như toàn bộ khu vực này.

Tổng thống Trump đề xuất vùng Donbass nên được “cắt ra”, với Nga kiểm soát phần lớn diện tích khu vực này, để chấm dứt xung đột. Theo Tổng thống Trump, Ukraine và Nga “có thể đàm phán về sau”, nhưng hai nước nên "dừng lại ở chiến tuyến hiện nay".

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Ukraine và phương Tây tìm cách “câu giờ” khi đề xuất ngừng bắn, đồng thời kêu gọi giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố, để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Ukraine phải rút khỏi toàn bộ vùng Donbass. Ông cũng nêu rõ việc công nhận biên giới mới của Nga sau khi sáp nhập là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.

Theo dự án DeepState, Nga hiện kiểm soát khoảng 19% diện tích Ukraine.