Nga nêu cách sử dụng 1 tỷ USD bị đóng băng khi được giải tỏa

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Maxim Oreshkin (Ảnh: Tass).

Theo hãng tin Tass (Nga), bình luận về tuyên bố gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow có thể chuyển 1 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga cho Hội đồng Hòa bình, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Maxim Oreshkin ngày 25/1 cho biết: "1 tỷ USD thuộc về Nga, và chúng tôi sẽ đưa ra chỉ thị về cách thức sử dụng chúng sao cho phù hợp”.

Ông Oreshkin tuyên bố "nếu các ngân hàng Mỹ, hiện bị cấm thực hiện các lệnh từ Nga, thực hiện các lệnh này, thì giao dịch sẽ được tiến hành”.

"Điều đó rất đơn giản”, ông Oreshkin nhấn mạnh.

Trong cuộc gặp gần đây với lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng phân bổ 1 tỷ USD để hỗ trợ người dân Palestine thông qua Hội đồng Hòa bình.

Số tiền này có thể được lấy từ các tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa trong gần 4 năm qua, kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Putin xác nhận Nga đã được mời tham gia Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Ông Putin gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo Mỹ vì lời mời. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Moscow cần thêm thời gian để cân nhắc. Bộ Ngoại giao Nga sẽ nghiên cứu các tài liệu liên quan và tiến hành tham vấn với các đối tác nước ngoài trước khi Moscow đưa ra câu trả lời.

Vấn đề sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga tại Mỹ để đóng góp cho Hội đồng Hòa bình đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và phái đoàn Mỹ tại Điện Kremlin vào ngày 22/1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nêu rõ, các khoản tiền được chuyển cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng cần phải được phân bổ cho công cuộc tái thiết Gaza, hỗ trợ Palestine.

Tổng thống Trump cho biết đề xuất của Nga có thể mang lại kết quả tích cực. Ông nói rằng nếu việc này diễn ra, đó sẽ là một bước đi đúng đắn.

“Ông ấy sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình và sẽ đóng góp một tỷ USD, và bằng việc sử dụng tiền của chính Nga, thì điều đó là rất tuyệt", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Trump ngày 22/1 đã ra mắt Hội đồng Hòa bình và tuyên bố hội đồng này sẽ phối hợp làm việc với Liên hợp quốc. Hiến chương của hội đồng sẽ giao nhiệm vụ cho cơ quan này thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới.

Tổng thống Trump, người sẽ giữ vai trò chủ tịch hội đồng, đã mời hàng chục lãnh đạo thế giới tham gia và coi Hội đồng Hòa bình là nơi giải quyết các thách thức toàn cầu. Vai trò của Hội đồng Hòa bình ban đầu tập trung vào việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza, sau đó có thể mở rộng ra.

Vấn đề liên quan tới tài sản bị đóng băng của Nga đã gây ra những ý kiến trái chiều trong nội bộ phương Tây thời gian qua.

Liên minh châu Âu (EU) từng thảo luận về phương án dùng tài sản bị đóng băng của Nga để cấp cho Ukraine vay bồi thường, nhưng vấp phải sự cảnh báo cứng rắn của Moscow. Sau đó, một số quốc gia thành viên EU cũng bày tỏ sự phản đối, cho rằng phương án này quá rủi ro và lo ngại sự đáp trả của Nga.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cảnh báo việc tịch thu các tài sản của Nga đang bị đóng băng tại EU sẽ tương đương với một lời tuyên chiến với Moscow. Bỉ là nơi đặt trụ sở Euroclear, tổ chức đang giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga.

Nga tuyên bố đã lên mọi phương án trả đũa và thậm chí sẵn sàng sử dụng biện pháp pháp lý chống lại châu Âu trong nửa thế kỷ nếu tài sản của họ bị đưa ra sử dụng.

Trước nguy cơ leo thang căng thẳng, EU đã gác lại kế hoạch sử dụng tài sản Nga, thay vào đó tự huy động ngân sách để cho Ukraine vay.