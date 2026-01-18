Mỹ nêu đề xuất về Hội đồng Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Theo dự thảo điều lệ của Hội đồng Hòa bình mà hãng tin Bloomberg tiếp cận được, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giữ vai trò chủ tịch đầu tiên của hội đồng và có vai trò quyết định ai được mời làm thành viên.

Các quyết định sẽ được thông qua theo đa số phiếu, mỗi quốc gia thành viên có một phiếu bầu, nhưng tất cả đều phải được chủ tịch phê chuẩn.

Theo điều lệ, Hội đồng Hòa bình được mô tả là “một tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy ổn định, khôi phục quản trị đáng tin cậy và hợp pháp, bảo đảm hòa bình bền vững tại các khu vực bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa bởi xung đột”. Hội đồng sẽ chính thức được thành lập khi 3 quốc gia thành viên đồng ý với điều lệ.

Tổng thống Trump đã mời một số lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Argentina Javier Milei và Thủ tướng Canada Mark Carney, tham gia Hội đồng Hòa bình cho Gaza, được thành lập dưới khuôn khổ rộng hơn của Hội đồng Hòa bình mới.

Theo các nguồn tin, một số quốc gia châu Âu cũng đã được mời tham gia Hội đồng Hòa bình.

Theo dự thảo, Hội đồng Hòa bình sẽ tổ chức các cuộc họp bỏ phiếu ít nhất mỗi năm một lần, và “vào những thời điểm và địa điểm bổ sung mà Chủ tịch cho là phù hợp”.

Chương trình nghị sự sẽ phải được chủ tịch phê duyệt. Hội đồng Hòa bình cũng sẽ tổ chức các cuộc họp thường kỳ không bỏ phiếu với ban điều hành, ít nhất hàng quý.

Ngày 16/1, Nhà Trắng công bố ủy ban điều hành đầu tiên, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, trước khi hội đồng tổng thể được thành lập.