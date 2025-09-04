Nga lên tiếng về ý tưởng đổi bảo đảm an ninh cho Ukraine lấy lãnh thổ

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng ông chưa bao giờ nêu vấn đề “bảo đảm an ninh cho Ukraine để đổi lấy lãnh thổ” và cũng không bàn luận về ý tưởng này với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hôm 15/8.

“Chúng tôi chưa bao giờ đặt vấn đề theo cách đó và cũng chưa từng thảo luận”, Tổng thống Putin trả lời một câu hỏi liên quan trong cuộc họp báo.

Ông nhấn mạnh, Nga xuất phát từ quan điểm rằng bất kỳ quốc gia nào cũng cần có những bảo đảm an ninh, bao gồm cả Ukraine, nhưng điều đó không nên được thực hiện bằng cách gây phương hại đến an ninh của quốc gia khác.

“Điều này không liên quan đến bất kỳ sự trao đổi nào, đặc biệt là trao đổi lãnh thổ. Chúng tôi không gắn lãnh thổ với các bảo đảm an ninh. Tất nhiên, có thể nói đây là những chủ đề gần gũi, nhưng chúng tôi không trực tiếp kết nối chúng. Vấn đề này không được nêu ra trong cuộc thảo luận ở Anchorage, Alaska”, ông Putin nêu rõ.

Hiện tại, một số quốc gia châu Âu đang thảo luận về khả năng triển khai binh sĩ tới Ukraine như một hình thức bảo đảm an ninh. Các lực lượng châu Âu sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn kịch bản Nga tấn công trở lại Ukraine sau khi 2 bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoặc một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Mỹ cũng đã cam kết tham gia vào việc cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine mặc dù Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Washington chỉ đóng vai trò hỗ trợ, trong khi châu Âu đảm nhận vai trò chính.

Một số hãng truyền thông đã lan truyền tin đồn rằng Mỹ có thể hỗ trợ Ukraine về tình báo và phòng không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết văn bản quy định cụ thể về các bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Ông Zelensky ngày 3/9 đã đến Paris và hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông dự kiến nhóm họp vào ngày 4/9 với lãnh đạo "Liên minh tự nguyện" gồm các nước sẵn sàng ủng hộ Ukraine. Trọng tâm của cuộc họp này là vấn đề bảo đảm an ninh cho Kiev.

Tổng thống Macron cho biết hội nghị thượng đỉnh của “Liên minh tự nguyện” sẽ chính thức hóa những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc họp của các tổng tham mưu trưởng tại Washington.

“Chúng tôi, những người châu Âu, sẵn sàng cung cấp các bảo đảm cho Ukraine ngay trong ngày hòa bình được ký kết”, ông Macron nói thêm.

Sau cuộc họp, nhóm sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump để thông báo kết quả.

Về phần mình, ông Trump cho hay, ông sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về xung đột Ukraine trong những ngày tới. Một quan chức Nhà Trắng nói rằng, Tổng thống Trump dự kiến điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 4/9.

Trước đó, ông Trump đã đề xuất ý tưởng “hoán đổi lãnh thổ” như một cách để giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Ông cũng hứa sẽ có những nỗ lực nhằm khôi phục một số vùng lãnh thổ cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ sự trao đổi lãnh thổ nào với Nga, vì điều này bị hiến pháp nghiêm cấm.