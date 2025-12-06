Nga cảnh báo yêu cầu “không thể chấp nhận” về thỏa thuận hòa bình Ukraine

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov (Ảnh: TASS).

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, ngày 5/12 cho biết các nhà lãnh đạo EU đang làm phức tạp thêm nỗ lực của Nga và Mỹ nhằm đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine bằng cách đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận được.

Ông Ushakov cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu “liên tục đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận được” đối với Nga, đồng thời nói thêm rằng “châu Âu không giúp đạt được một giải pháp giữa Washington và Moscow về các vấn đề Ukraine”.

Ông Ushakov tuyên bố Nga đã đạt được tiến triển với Mỹ sau cuộc họp kéo dài 5 giờ đồng hồ trong tuần này tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông nói thêm rằng Nga được tiếp thêm động lực và “sẵn sàng tiếp tục làm việc với phái đoàn Mỹ”. Ông xác nhận các cuộc thảo luận giữa hai bên diễn ra “rất hữu ích, mang tính xây dựng và rất thực chất”.

Tuy nhiên, theo báo Wall Street Journal, các nước châu Âu đã hối thúc Ukraine từ chối bất kỳ thỏa thuận nào với Nga mà không nhận được bảo đảm an ninh từ Mỹ. Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng nhấn mạnh việc đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình hòa bình.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cáo buộc các nước ủng hộ Ukraine ở châu Âu phá hoại các nỗ lực hòa bình.

Tháng trước, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết châu Âu đã "tự rút lui" khỏi các cuộc đàm phán bằng cách liên tục làm chệch hướng các đề xuất hòa bình kể từ năm 2014 và gần đây nhất là năm 2022. Ông nói thêm rằng các đại diện châu Âu đã "hết cơ hội" để tác động đến tiến trình này.

Nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev cũng cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã cố gắng gây áp lực lên Washington, đồng thời cảnh báo một số hành động can thiệp của họ đồng nghĩa với "phá hoại hòa bình".

Nga sẵn sàng đàm phán

Trong một cuộc phỏng vấn với RT hôm 5/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán về giải quyết xung đột Ukraine và muốn tiếp tục các cuộc đàm phán này.

"Chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, mong muốn tiếp tục và triển khai nghiêm túc dự thảo văn kiện cơ bản do nhóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị. Vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng và đang chờ đợi", ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết, lập trường của Nga về vấn đề Ukraine vẫn chưa thay đổi, nhưng Moscow sẵn sàng linh hoạt để có thể tìm ra giải pháp.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Kiev bác bỏ các yêu cầu của Moscow, ông Peskov tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng Nga sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích của mình.

“Chúng tôi nhận thấy triển vọng khá tích cực. Chúng tôi thấy động lực đáng kể của quân đội Nga trên thực địa”, quan chức Điện Kremlin cho biết thêm.

Theo ông Peskov, nếu Nga không đạt được các mục tiêu tại Ukraine bằng các biện pháp hòa bình, chiến dịch quân sự của Nga sẽ tiếp tục.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga.

Theo đề xuất ban đầu của Mỹ, Ukraine sẽ phải bàn giao các vùng Donetsk và Lugansk cho Nga kiểm soát. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ điều này, khẳng định vấn đề lãnh thổ phải được giải quyết dựa trên đường tiếp xúc hiện tại.

Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và một số đại diện châu Âu ở Geneva hôm 23/11, tài liệu này đã được sửa đổi và rút gọn, nhưng công việc điều chỉnh vẫn tiếp tục. Vướng mắc chính hiện nay được cho là liên quan đến vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine.