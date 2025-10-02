Binh sĩ Nga ở Lugansk (Ảnh: Reuters).

“Nga đã kiểm soát thêm 259km² trong tháng 9. So với tháng 8, diện tích lãnh thổ do Nga giành được ít hơn 44%. Trong suốt tháng 9, Nga chỉ giành thêm 0,04% tổng diện tích lãnh thổ Ukraine, nâng tổng số lên 19,04%”, DeepState cho biết trong báo cáo hôm 1/10.

Cùng ngày, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, cho hay quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 2,2km² lãnh thổ trong 24 giờ qua.

“Hơn nữa, các chiến dịch tấn công và truy quét đã được tiến hành nhằm loại bỏ đối phương trên khu vực rộng 3km² thuộc Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Các đơn vị tấn công của chúng tôi đã tiến từ 100m đến 1.400m theo một số hướng”, ông nói.

Tuần trước, vị tổng tư lệnh này cho biết quân đội Ukraine đang chiến đấu trên toàn tuyến dài gần 1.250km, khi Nga triển khai chiến thuật “nghìn nhát cắt” với số lượng lớn các đợt tấn công của bộ binh.

“Phương thức này liên quan đến việc sử dụng đồng thời rất nhiều nhóm xung kích nhỏ, mỗi nhóm chỉ gồm 4 đến 6 binh sĩ, lợi dụng địa hình, khe núi và các dải cây để tiến sâu nhất có thể vào lãnh thổ chúng tôi. Họ xuất hiện, tập trung, tiến lên lần nữa rồi tấn công các mục tiêu ở hậu phương, làm tê liệt hậu cần, xoay vòng quân, và phá hủy tuyến tiếp tế của chúng tôi. Bằng cách đó, Nga kiểm soát lãnh thổ mà không cần huy động số lượng lớn binh lính”, ông giải thích.

Tuy nhiên, ông khẳng định: “Nhìn chung, tình hình nằm trong tầm kiểm soát. Gần đây chúng tôi đã đạt được một số thành công”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuần trước tuyên bố kể từ ngày 1/1, họ đã giành được hơn 3.308km² ở Donetsk và hơn 205km² ở Lugansk. Hai khu vực này, thường được gọi chung là Donbass, có đất nông nghiệp màu mỡ, hệ thống sông ngòi quan trọng và giáp biển Azov.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã giành thêm hàng trăm km² ở Kharkov, Zaporizhia, Sumy và Dnipropetrovsk kể từ đầu năm.

Những bước tiến chậm nhưng liên tục trên tiền tuyến của Nga song song với việc gia tăng các cuộc tấn công đường không nhằm vào Ukraine, vốn đã trở nên dữ dội và thường xuyên hơn kể từ khi Moscow mở rộng sản xuất máy bay không người lái hồi đầu năm.

Nga đang tăng cường các cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine trong bối cảnh các cuộc hòa đàm bế tắc.

Cuối tuần qua, ít nhất 4 người thiệt mạng trong các cuộc tập kích ban đêm, sau khi Nga phóng hơn 600 máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Đây là đợt tập kích lớn thứ ba kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.