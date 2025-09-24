Nga lên tiếng về khả năng Ukraine có thể “giành lại toàn bộ lãnh thổ”

Công binh Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Theo chúng tôi hiểu, những tuyên bố của Tổng thống (Mỹ Donald) Trump được đưa ra sau khi trao đổi với (Tổng thống Ukraine) Zelensky và rõ ràng là chịu ảnh hưởng từ tầm nhìn do ông Zelensky đề ra. Tầm nhìn này trái ngược hoàn toàn với hiểu biết của chúng tôi về tình hình hiện tại", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm nay 24/9.

"Việc Ukraine được khuyến khích tiếp tục chiến sự bằng mọi giá và lập luận rằng Ukraine có thể giành lại được điều gì đó, theo quan điểm của chúng tôi, là một lập luận sai lầm... Tình hình trên tiền tuyến đã tự chứng minh điều đó", ông Peskov nói thêm.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi lập trường về xung đột Ukraine khi cho rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 23/9 , sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Trump khẳng định ông tin Kiev “ở vào vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ” nếu Liên minh châu Âu (EU) và NATO tiếp tục hỗ trợ.

Chủ nhân Nhà Trắng lập luận, sau hơn 3 năm, Nga đã không thể đánh bại lực lượng Ukraine và rằng Nga đang rơi vào “rắc rối kinh tế lớn” vì cuộc xung đột.

“Sau khi tìm hiểu và nắm rõ tình hình quân sự và kinh tế của Ukraine và Nga, và sau khi chứng kiến những rắc rối kinh tế mà cuộc chiến này gây ra cho Nga, tôi nghĩ rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu”, ông Trump viết.

Ông bình luận thêm: “Với thời gian, sự kiên nhẫn và sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu và đặc biệt là NATO, việc khôi phục các đường biên giới ban đầu hoàn toàn là một khả năng”.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào cuối ngày hôm nay và cung cấp "thông tin thực tế" cho Washington về tình hình Ukraine.

"Chúng tôi đang tiến công rất thận trọng để giảm thiểu tổn thất và không phá hủy tiềm năng tiến công của mình", ông Peskov nói.

Trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga tuyên bố tiếp tục tiến công trên hầu hết mặt trận trong nhiều tháng qua. Theo báo cáo cuối tháng 8 của Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, kể từ tháng 3, Nga đã kiểm soát được 3.500 km² và 149 khu định cư ở Ukraine.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Năm 2022, Nga đã tuyên bố sáp nhập và yêu cầu Ukraine nhượng lại các tỉnh Donetsk, Lugansk (hay còn gọi là Donbass), Kherson và Zaporizhia. Trước đó, Nga cũng tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Nga đáp trả tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về năng lượng

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 23/9, Tổng thống Trump cảnh báo ông "hoàn toàn sẵn sàng áp đặt một loạt thuế quan rất mạnh" đối với các đối tác thương mại của Nga, nếu lời kêu gọi của ông về việc giải quyết xung đột Ukraine được đáp ứng hoặc Moscow có động thái đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trước đó, ông Trump yêu cầu các thành viên NATO châu Âu ngừng mua dầu khí Nga để buộc Moscow có động thái chấm dứt xung đột.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống Trump đang thúc đẩy các quốc gia khác mua dầu khí Mỹ để bảo vệ lợi ích của nước này.

"Ông Trump chưa bao giờ che giấu ý định bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ. Cách đơn giản nhất là buộc cả thế giới phải trả nhiều tiền hơn cho dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ", ông Peskov nói, đồng thời nhắc lại rằng ông Trump là một “doanh nhân”.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Trump "phần lớn đã thành công" trong việc đưa EU hướng tới nguồn năng lượng Mỹ, nhưng cảnh báo sự thay đổi này đã gây áp lực lên ngân sách nhà nước và "túi tiền của người nộp thuế châu Âu".

Ông nhấn mạnh rằng Nga, trong khi đó, không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự thay đổi này, đã chuyển hướng dòng năng lượng sang các thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ.

EU đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào năng lượng Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 và có kế hoạch loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027, mặc dù một số quốc gia vẫn phụ thuộc vào năng lượng Nga. Hungary và Slovakia vẫn là những khách hàng lớn nhất của Nga, và Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã nhắc lại trong tuần này rằng Budapest không thể chuyển đổi nhà cung cấp do vấn đề cơ sở hạ tầng và hợp đồng.