Nga hành động gấp rút, cảnh báo sai lầm của Mỹ sau lệnh trừng phạt

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), cùng Đặc phái viên Kirill Dmitriev (Ảnh: Sputnik).

Vào ngày 24/10, Nga đã nhanh chóng cử ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) kiêm Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài, đến Mỹ để thảo luận về tương lai quan hệ Mỹ - Nga với các quan chức Washington.

Cuộc gặp giữa ông Dmitriev với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, dự kiến diễn ra tại Miami vào ngày 25/10. Động thái của chính quyền Nga diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh trừng phạt mới nhất với Moscow.

Đặc phái viên Nga cho biết mặc dù ông không thể tiết lộ tên các quan chức ông dự định gặp tại Mỹ, nhưng ông dự kiến có các cuộc thảo luận kín và một cuộc họp có thể được tổ chức công khai.

"Chúng tôi sẽ không tiết lộ chi tiết về các cuộc họp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp xúc với một số đại diện của chính quyền (Tổng thống Mỹ Donald Trump). Mặc dù một cuộc họp sẽ được tổ chức công khai, nhưng hầu hết các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức kín, tập trung vào cách tiếp tục đối thoại (giữa Nga và Mỹ) trên cơ sở tôn trọng lợi ích của Nga", ông Dmitriev nói với các phóng viên.

Theo ông Dmitriev, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga "hoàn toàn không tác động" đến nền kinh tế Nga, nhưng lại khiến giá năng lượng cao hơn cho người tiêu dùng Mỹ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với phía Mỹ và sẽ tiếp tục làm rõ lập trường của Nga rằng lợi ích quốc gia của Nga phải được tôn trọng và các lệnh trừng phạt và biện pháp gây hấn hoàn toàn không ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga. Chúng sẽ chỉ khiến giá xăng dầu tại các trạm xăng ở Mỹ tăng cao hơn. Bởi vì giá dầu trên thị trường đã tăng và sẽ tiếp tục tăng", quan chức Nga nhấn mạnh.

Ông Dmitriev cảnh báo giá dầu đã tăng sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga và dự kiến ​​sẽ còn tăng cao hơn nữa.

"Giá dầu trên thị trường đã tăng và sẽ tiếp tục tăng", ông Dmitriev nói.

Ông Dmitriev nói rằng trong các cuộc họp sắp tới tại Mỹ, ông dự định cảnh báo chính quyền Tổng thống Donald Trump tránh lặp lại những chính sách sai lầm của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden tiền nhiệm đối với Nga.

"Lập trường của (chính quyền) Biden, vốn đang được áp lên chính quyền ông Trump, về cơ bản là sai lầm. Lịch sử cho thấy chúng chưa bao giờ hiệu quả, và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho chính quyền Mỹ rằng họ không nên bắt chước (cựu Tổng thống Mỹ Joe) Biden hoặc áp dụng những cách tiếp cận sai lầm và không thành công của ông ấy", ông Dmitriev tuyên bố.

Chuyến thăm của đặc phái viên Nga diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng tỏ ra thất vọng sau khi Điện Kremlin từ chối chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine và Tổng thống Trump hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh đã lên kế hoạch với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga. Gói trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Rosneft và Lukoil, cùng gần 30 công ty con của 2 tập đoàn này.

Trong khi đó, các nước EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Moscow, bao gồm lệnh cấm giao dịch với một số ngân hàng Nga, lệnh cấm xuất khẩu hàng chục loại hàng hóa châu Âu sang Nga, lệnh cấm mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và lệnh cấm cung cấp dịch vụ du lịch cho công dân châu Âu muốn đến thăm Nga.

Các lệnh trừng phạt của EU cũng được áp dụng đối với 117 tàu chở dầu nước ngoài vận chuyển dầu của Nga theo giá thị trường, bất chấp nỗ lực của EU và G7 nhằm đặt ra mức giá trần. Ngoài ra, hơn 60 cá nhân và công ty từ Nga và các đối tác đã bị EU đưa vào danh sách đen.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào.

Ông Putin cảnh báo sự gián đoạn xuất khẩu từ Nga - quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới - sẽ khiến giá dầu tăng mạnh, kể cả tại các trạm xăng ở Mỹ. Ông cho biết điều này có thể gây khó khăn về mặt chính trị cho Washington.