Nga giăng "bẫy tử thần" với máy bay chiến đấu của Ukraine

Các máy bay quân sự Ukraine trong một buổi huấn luyện ở Biển Đen vào năm 2020 (Ảnh minh họa: Không quân Ukraine).

"Người Nga liên tục thay đổi chiến thuật. Cuộc chiến này không có gì là chắc chắn. Họ giăng bẫy. Họ điều một máy bay đến, lừa phi công Ukraine nghĩ rằng chỉ có một máy bay, nhưng sau đó 2 hoặc 3 chiếc nữa sẽ xuất hiện ở hai bên, bao vây máy bay của Ukraine", Thiếu tá Không quân Ukraine Vadym Voroshylov nói với Telegraph cuối tuần qua.

Ông cho biết, đó là lý do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hết lần này đến lần khác kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không hiện đại hơn.

Theo ông Voroshylov, khi các phi công Ukraine tiếp tục lái những chiếc MiG-29 từ thời Liên Xô, họ không thể làm gì khác hơn là "giữ trận địa". Việc đẩy lùi lực lượng Nga với những máy bay chiến đấu hiện đại chiếm ưu thế trên không như Sukhoi Su-35 và máy bay ném bom Su-34, càng trở nên khó khăn.

"Hiện giờ, chúng tôi chỉ có thể cầm chân đối phương, nhưng nếu được viện trợ F-16, chúng tôi có thể kiểm soát vùng trời, vùng biển và bảo vệ bộ binh. Chúng tôi cần thêm máy bay chiến đấu hiện đại hơn của đối phương", ông Voroshylov nhấn mạnh.

Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra cách đây hơn một năm, quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng các máy bay chiến đấu cũ từ thời Liên Xô. Kiev nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp chiến đấu cơ theo tiêu chuẩn NATO để có thể giành ưu thế trên không.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl hồi cuối tháng 2 cho biết: "Ukraine nhiều lần đề nghị chúng ta viện trợ 128 máy bay thế hệ thứ tư gồm F-15, F-16 và F-18. Tổng thống Zelensky đã thảo luận vấn đề này khi người đồng cấp Mỹ Joe Biden thăm Kiev hôm 20/2.

Tuy nhiên, đến nay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn từ chối đề nghị này, viện dẫn nhiều lý do khác nhau như quy trình vận hành và bảo dưỡng phức tạp. Giới chuyên gia cho rằng, lý do chủ yếu khiến Washington và đồng minh vẫn do dự cấp máy bay chiến đấu hiện đại cho Kiev là lo ngại đối đầu trực tiếp với Nga.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin nói: "Những máy bay này không giúp ích họ trong cuộc chiến hiện nay.

Những tuần gần đây, một số quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu bắt đầu chuyển các máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô cho Ukraine với lời hứa phương Tây sẽ cung cấp các mẫu hiện đại hơn để bổ sung về sau. Slovenia và Ba Lan đều đã gửi những chiếc MiG từ kho cũ của họ, nhưng một số chỉ để dùng thay thế phụ tùng.

Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, không loại trừ khả năng phương Tây sẽ chuyển chiến đấu cơ hiện đại cho Kiev, dấu hiệu rõ nhất là Anh cam kết hỗ trợ huấn luyện phi công Ukraine vận hành máy bay theo tiêu chuẩn NATO.