Nga đề xuất Mỹ "phá vỡ bức tường ngờ vực", hàn gắn hoàn toàn quan hệ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik).

“Các đề xuất của chúng tôi về việc loại bỏ những rào cản lớn này để hàn gắn hoàn toàn quan hệ giữa Moscow và Washington đã được chuyển cho phía Mỹ”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bộ này cho biết rằng Moscow đánh giá cao những nỗ lực mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện ngay từ ngày đầu nhậm chức nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

“Dù cả hai bên đều tuyên bố mong muốn đưa quan hệ song phương trở lại bình thường, quá trình này vẫn không diễn ra suôn sẻ. Điều đó là do nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có nhu cầu từng bước phá bỏ bức tường ngờ vực sau sự suy giảm chưa từng có trong hợp tác những năm gần đây, diễn ra trong bối cảnh làn sóng chống Nga cực đoan lan rộng ở Mỹ", Bộ Ngoại giao Nga nhận định.

Nga cho rằng các cuộc tham vấn giữa các nhóm chuyên gia của Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ không nên “chỉ giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các phái bộ ngoại giao của hai nước, vì như vậy là chưa đủ để tạo ra bước đột phá trong xây dựng hợp tác, mà cần chuyển sang những vấn đề thực sự quan trọng, bao gồm việc nối lại các chuyến bay trực tiếp và hoàn trả tài sản ngoại giao bị tịch thu của chúng tôi".

“Về phần mình, chúng tôi hoan nghênh thành công của các nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ, tất nhiên với điều kiện quá trình này tiếp tục dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”, bộ này kết luận.

Các lĩnh vực được nêu ra cho khả năng hợp tác bao gồm năng lượng, khoáng sản chiến lược và đất hiếm, các vấn đề Bắc Cực, không gian và trí tuệ nhân tạo.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ ý định thiết lập lại quan hệ với Moscow, và hai bên đã tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp đoàn, bao gồm cả các cuộc thảo luận về xung đột ở Ukraine.

Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết, các đặc phái viên của ông Trump, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, dường như muốn biến Nga thành một miền đất hứa về tài nguyên và lợi nhuận cho Mỹ.

Theo các nguồn tin, 2 ông Witkoff và Kushner tin rằng Nga là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và cơ hội kinh doanh hấp dẫn. Họ lập luận rằng việc tái hòa nhập Nga vào nền kinh tế toàn cầu sẽ mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư Mỹ và giúp ổn định quan hệ giữa Nga, Ukraine và châu Âu.

Tháng 9 năm ngoái, Nga phát tín hiệu về việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Mỹ, sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hồi tháng 8/2025. Ngoài ra, 2 quốc gia cũng có tiềm năng hợp tác ở Bắc Cực, nơi cạnh tranh địa chính trị đang có dấu hiệu nóng lên trong thời gian qua.

Vào thời điểm đó, cả Nga và Mỹ đều khẳng định hai nước nhìn thấy cơ hội kinh tế to lớn nếu có thể bình thường hóa quan hệ sau khi mối quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh vì cuộc xung đột ở Ukraine.