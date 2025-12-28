Nga đánh giá cao Mỹ, chỉ trích Ukraine - châu Âu không sẵn sàng đàm phán

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP).

Nga ngày 28/12 tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hợp tác với các nhà đàm phán Mỹ để phát triển các thỏa thuận bền vững về Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TASS về kết quả năm 2025.

"Nga đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm của ông nhằm đạt được một giải pháp hòa bình. Chúng tôi cam kết tiếp tục làm việc với các nhà đàm phán Mỹ để xây dựng các thỏa thuận lâu dài nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột", ông Lavrov nói.

Trong bài trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga nói rằng, vấn đề ở đây là việc Kiev và châu Âu không sẵn sàng đàm phán mang tính xây dựng để chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine.

“Chúng tôi nhận thấy chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những người đứng sau họ ở châu Âu không hề thể hiện sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng”, Ngoại trưởng Nga cáo buộc.

Ông nhắc lại cáo buộc Moscow rằng Kiev đang nhắm đến dân thường và tiến hành các hành động phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, ám chỉ các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu vực gần biên giới, cũng như sâu trong lãnh thổ của Moscow.

Trước đó, hôm 24/12, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ với báo chí một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm mà Kiev được cho là đã trình bày với phía Washington trong các cuộc đàm phán gần đây tại Mỹ.

Nội dung nổi bật của kế hoạch là tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine; Ukraine sẽ không có vũ khí hạt nhân, được đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 của Hiến chương NATO và sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU), cùng các cam kết tái thiết hậu chiến.

Kế hoạch cũng đề cập đến các vấn đề lãnh thổ và tình trạng của Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, mặc dù Mỹ và Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa hiệp nào về những điểm này.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov chỉ trích kế hoạch của ông Zelensky, nói rằng, "nếu có thể gọi đó là một kế hoạch, thì khác biệt hoàn toàn so với 27 điểm mà Nga đã thảo luận trong các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ trong những tuần gần đây, bắt đầu từ đầu tháng 12".

Theo các chuyên gia, tuyên bố này cho thấy những bất đồng sâu sắc còn tồn tại giữa hai bên xung đột Nga - Ukraine.