Ukraine vạch "lằn ranh đỏ", tìm mọi cách chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/12 tuyên bố những “lằn ranh đỏ” mà Ukraine đặt ra trong các cuộc đàm phán hòa bình bao gồm các vấn đề lãnh thổ, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và các đảm bảo an ninh.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang nỗ lực giảm thiểu các vấn đề còn chưa được giải quyết. Tuần này, ông Zelensky đã công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm sau các cuộc tham vấn với Mỹ và châu Âu.

“Ukraine có những “lằn ranh đỏ” của mình, và tôi tin chắc rằng phía Mỹ có các đề xuất thỏa hiệp - chúng tôi biết rõ những đề xuất đó - và đối phương (Nga) có lẽ cũng có các mục tiêu riêng. Tất cả những vấn đề này đều vô cùng nhạy cảm. Chúng bao gồm vấn đề lãnh thổ và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Các bạn đều biết lập trường của tôi, về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ không công nhận bất cứ điều gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu có những cách tiếp cận mới, chúng tôi chắc chắn sẽ trao đổi với người dân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Theo ông, việc thảo luận công khai về các vấn đề trên có thể được tiến hành dưới hình thức trưng cầu ý dân hoặc thông qua một số thay đổi về mặt lập pháp.

“Nhưng điều quan trọng nhất là các bảo đảm an ninh. Ngoài vấn đề lãnh thổ và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, các bảo đảm an ninh vô cùng quan trọng đối với chúng tôi”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên, Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng Ukraine không phải là bên khởi xướng cuộc chiến này, mà là Nga. Tuy nhiên, Kiev đang làm "mọi cách có thể" để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.

“Thứ hai, Ukraine đã ủng hộ đề xuất ngừng bắn của Tổng thống (Mỹ Donald) Trump. Thứ ba, Ukraine đã thực hiện nhiều nhượng bộ, và điều này được thể hiện trong các thỏa thuận, các cơ chế làm việc cũng như trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của chúng tôi. Ukraine đang làm mọi cách có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Điều đó cho thấy ưu tiên số một - hay ưu tiên duy nhất - của chúng tôi là kết thúc chiến tranh”, ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine gọi hòa bình là ưu tiên hàng đầu của đất nước, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi phải mạnh mẽ trên bàn đàm phán. Và để mạnh mẽ, chúng tôi cần sự ủng hộ của thế giới, của châu Âu và của Mỹ”.

“Bởi vì tất cả chúng ta đều mong muốn một điều: chấm dứt chiến tranh, một nền hòa bình bình thường, một nền hòa bình bền vững, an ninh cho toàn thế giới”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, nếu Mỹ hoặc châu Âu đứng về phía Nga, điều đó đồng nghĩa với việc chiến tranh sẽ tiếp diễn.

“Không có lựa chọn nào khác. Phương án A là chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt và ngăn chặn Nga, hoặc tiếp tục chiến tranh”, ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky xác nhận ông dự định sẽ thảo luận 5 vấn đề then chốt trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/12.

Ông lưu ý rằng hiện nay Ukraine đang có kênh làm việc song phương và sẽ tổ chức cuộc gặp với phía Mỹ, trong đó các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào: các bảo đảm an ninh Ukraine - Mỹ, các bảo đảm an ninh Ukraine - châu Âu, vấn đề quân sự, kế hoạch thịnh vượng và tái thiết Ukraine, kế hoạch hành động theo trình tự.

“Chúng tôi muốn đề xuất một cách tiếp cận từng bước để bảo đảm rằng tất cả các kế hoạch mà tôi vừa nêu thực sự có hiệu quả. Phía Mỹ, tất nhiên, sẽ thảo luận mọi vấn đề với Nga, và chúng tôi sẽ nhận được phản hồi”, ông Zelensky giải thích.

Cuộc gặp của Tổng thống Mỹ và Ukraine dự kiến diễn ra tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida.

Tổng thống Zelensky cho biết, ngoài ông, đoàn đàm phán Ukraine tham dự cuộc gặp với Tổng thống Trump còn có: Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov, Bộ trưởng Kinh tế Oleksii Sobolev, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine Andrii Hnatov, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Oleksandr Bevz và Thứ trưởng Ngoại giao Sergiy Kyslytsya.

Theo các nguồn tin truyền thông, ông Zelensky dự định giải quyết những bất đồng then chốt liên quan đến kế hoạch hòa bình trong cuộc gặp với Tổng thống Trump.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông sẽ nêu vấn đề lãnh thổ trong cuộc đàm phán, cụ thể là thảo luận về khu vực Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Trước cuộc gặp với Tổng thống Trump, ông Zelensky sẽ gặp Thủ tướng Canada và tham gia cuộc thảo luận trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu.