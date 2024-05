Nga công phá dồn dập, giành thêm vùng chiến lược ở "chảo lửa" Donbass

Đạn pháo của Nga khai hỏa (Ảnh: Sputnik).

"Nhờ các hoạt động tích cực, các đơn vị của Nhóm chiến đấu Tsetr đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Ocheretino (thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng), cải thiện tình hình chiến thuật và đánh bại đội hình của Lữ đoàn cơ giới 24 và 115 của Lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu định cư thuộc Arkhangelskoye và Novgorodskoye (DPR)", Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 5/5.

Các báo cáo trước đó cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát phần phía nam Ocheretino khi tiến công dọc theo tuyến đường sắt địa phương. Do cơ sở hạ tầng và vị trí địa lý, Ocheretino đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng thủ của Ukraine trong khu vực, vì khu vực này giúp cung cấp vật tư cho quân đội Kiev. Truyền thông phương Tây cho rằng sau khi chiếm được Ocheretino, Nga có thể cố gắng bao vây quân Ukraine ở các khu vực lân cận của mặt trận.

Theo Deep State, một kênh Telegram phân tích của Ukraine, sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ trong khu vực là do một sai lầm trong hoạt động luân chuyển. Kênh này cho rằng Lữ đoàn cơ giới 115 của Ukraine đã không giải vây kịp thời cho Lữ đoàn 47, khiến một phần mặt trận dễ bị sụp đổ trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới 115 đã phủ nhận thông tin này.

Bước tiến của Moscow ở Ocheretino dường như đã được xác nhận vào tháng trước khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cờ Nga được kéo lên trên một tòa nhà hành chính trong ngôi làng.

Vị trí làng Ocheretino trên bản đồ Ukraine (Ảnh: Sky).

Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, 8 cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc Trung đoàn tấn công đường không số 78, Cơ giới hóa số 47, Bộ binh số 142, 143, Lữ đoàn Jaeger số 68 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi trong ngày 5/5 tại các khu định cư của Novokalinovo, Ocheretino, Solovyevo, Berdychi, Semyonovka và Netaylovo thuộc DPR.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 380 quân nhân, một xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, hai xe chiến đấu bộ binh, trong đó có xe Bradley do Mỹ sản xuất, một xe chiến đấu bọc thép và ba xe bán tải. Trong trận phản pháo, pháo tự hành M777 155mm do Mỹ sản xuất và pháo tự hành 155mm bị trúng đạn, tương tự pháo Krab sản xuất tại Ba Lan, pháo hạng nhẹ 105mm M102 sản xuất tại Mỹ, pháo tự hành D-20 152mm, pháo tự hành 122mm Gvozdika và pháo tự hành 122mm D-30", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với Economist hồi đầu tháng 5, phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Vadim Skibitsky, cho biết ông dự đoán Nga sẽ tiếp tục tấn công ở Donbass, đồng thời lưu ý rằng Kiev đang gặp khó khăn trong việc chống trả do thiếu vũ khí.

"Họ luôn biết tháng 4 và tháng 5 sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với chúng tôi", ông nói, ám chỉ sự chậm trễ của phương Tây trong việc viện trợ quân sự.

Ông cũng cảnh báo "chỉ là vấn đề thời gian" trước khi Chasov Yar, một thành trì khác của Ukraine ở vùng Donbass, thất thủ tương tự Avdiivka trước đây. Chasov Yar nằm không xa thành phố Bakhmut, nơi ghi nhận các cuộc giao tranh khốc liệt vào năm ngoái.

Ngoại trưởng Nga Sergey Shoigu hồi tháng 4 cho biết quân đội Moscow đang kiểm soát chặt chẽ thế chủ động trên chiến trường và đẩy lùi dần lực lượng Ukraine. Đầu tháng này, ông ước tính tổn thất của quân đội Ukraine lên tới 111.000 người tính từ đầu năm đến nay.