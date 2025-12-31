Nga công bố bản đồ, video UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Nga cáo buộc Ukraine phóng 91 máy bay không người lái (UAV) tầm xa vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở vùng Novgorod trong đêm 28, rạng sáng 29/12.

Nga tuyên bố tất cả UAV đều bị phá hủy trước khi chúng có thể tiếp cận dinh thự của nhà lãnh đạo Nga.

Bản đồ do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 31/12 cho thấy đường bay của các UAV, được phóng từ nhiều địa điểm ở Ukraine, bay về phía bắc tới vùng Novgorod của Nga qua các vùng Bryansk, Smolensk và Tver.

Bản đồ do Nga công bố ghi lại đường bay của UAV trong vụ tập kích dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

Theo bản đồ, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 49 UAV trên vùng Bryansk, một chiếc trên vùng Smolensk và 41 chiếc khác trên vùng Novgorod khi chúng tiếp cận dinh thự của Tổng thống Putin.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy mảnh vỡ của một trong số UAV được sử dụng trong vụ tấn công bất thành vào dinh thự của Tổng thống Putin.

Nga công bố video phát hiện UAV tập kích dinh thự của Tổng thống Putin (Nguồn: RT)

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố “đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc tấn công do chính quyền Kiev lên kế hoạch nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga”.

“Ý đồ của Ukraine được xác nhận bởi các mảnh vỡ của máy bay không người lái bị bắn hạ ở vùng Novgorod, bao gồm cả máy bay không người lái mang đầu đạn được trang bị các thiết bị tấn công đặc biệt có khả năng sát hại”, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận cáo buộc Kiev đứng sau vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin. Ông cho rằng đây là “lời nói dối” của Nga.

Ông Zelensky cho rằng Moscow chỉ đang tìm cớ để phá hoại “bước tiến” mà Mỹ và Ukraine đã đạt được về thỏa thuận hòa bình. Ông cũng cáo buộc Nga tìm cách tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine ở Kiev.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định quân đội Ukraine chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga để đáp trả các cuộc tấn công của Moscow.

Điện Kremlin cáo buộc cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine không chỉ nhắm mục tiêu vào Tổng thống Putin, mà còn “nhắm mục tiêu vào những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, "hậu quả ngoại giao" sau vụ tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin "bao gồm việc Nga cứng rắn hơn trong lập trường đàm phán".

Ông cũng chỉ trích việc Tổng thống Zelensky và truyền thông phương Tây phủ nhận cuộc tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố lập trường đàm phán của Nga sẽ được xem xét lại sau cuộc tấn công mà Moscow cho là Kiev thực hiện.

Tổng thống Trump cho biết ông rất “tức giận” khi nghe thông tin về vụ tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga.