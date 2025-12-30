Vụ UAV nhắm vào nơi ở của Tổng thống Nga: Mỹ bị “sốc”, Ukraine lên tiếng

Tổng thống Nga Vladimir Putin bên trong phòng làm việc (Ảnh: Sputnik).

Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “sốc” trước vụ tấn công nghi của Ukraine vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump nói rằng ông không lường trước được những hành động như vậy.

Tuyên bố của Cố vấn Điện Kremlin được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump hôm 29/12.

Ngay trước khi cuộc điện đàm được công bố, Nga cáo buộc quân đội Ukraine nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod trong cuộc tấn công bằng hơn 90 máy bay không người lái (UAV) tự sát.

“Phía Nga đã nói rõ rằng những hành động liều lĩnh như vậy chắc chắn sẽ bị đáp trả”, ông Ushakov cảnh báo.

“Theo Tổng thống Putin, Tổng thống Mỹ đã bị sốc trước thông tin này và bày tỏ sự phẫn nộ, nói rằng ông không thể tưởng tượng được những hành động như vậy từ phía Kiev”, ông Ushakov nói thêm.

Trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Nga tái khẳng định sự sẵn sàng của Moscow trong việc hợp tác với Washington để tìm kiếm một “hòa bình lâu dài” ở Ukraine. Đồng thời, ông Ushakov cho biết Moscow sẽ thay đổi lập trường về nhiều vấn đề sau cuộc tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin.

“Trước tình hình hiện tại, lập trường của Nga về một số thỏa thuận đã đạt được trước đó và các giải pháp đang chờ xử lý sẽ được xem xét lại. Điều này đã được nêu rất rõ ràng và Mỹ nên hiểu điều này”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Ông Ushakov nói thêm rằng vụ tấn công này “chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách tiếp cận của Mỹ trong việc đối thoại với Tổng thống Zelensky”, đồng thời dẫn lời Tổng thống Trump rằng may măn là chính quyền của ông đã không cung cấp cho Kiev các tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận cáo buộc Kiev đứng sau vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin. Ông cho rằng đây là “lời nói dối” của Nga.

Ông Zelensky cho rằng Moscow chỉ đang tìm cớ để phá hoại “bước tiến” mà Mỹ và Ukraine đã đạt được về thỏa thuận hòa bình. Ông cũng cáo buộc Nga tìm cách tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine ở Kiev.

“Với tuyên bố về việc một dinh thự nào đó bị tấn công, tôi tin rằng họ đang chuẩn bị dư luận để tấn công thủ đô (Ukraine), nhiều khả năng là các tòa nhà chính phủ”, ông Zelensky dự đoán.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận tất cả máy bay không người lái tấn công dinh thự của Tổng thống Putin đều đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ.

Theo ông Lavrov, những hành động liều lĩnh như vậy của Ukraine sẽ không bị bỏ qua, và lực lượng vũ trang Nga đã xác định rõ các mục tiêu trong đòn tấn công trả đũa cũng như thời điểm thực hiện cuộc tấn công.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin là một nỗ lực nghiêm trọng nhằm phá hoại tiến trình đàm phán.

Theo ông Grushko, Kiev tiến hành các hành động khiêu khích ngay khi tiến trình đàm phán bước vào giai đoạn nhạy cảm, đồng thời cáo buộc Ukraine cùng với các quốc gia phương Tây đang tìm cách phá vỡ quá trình giải quyết xung đột.