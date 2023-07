Nga chuyển hướng tấn công ở Ukraine?

Khu vực cảng ở Odessa sau một cuộc tập kích của Nga hôm 24/7 (Ảnh: Reuters).

Các vụ tập kích tuần trước của Nga chủ yếu nhằm vào cảng chính Odessa và Mykolaiv ở miền Nam Ukraine để đáp trả việc Ukraine bị cáo buộc tấn công cầu Crimea bằng hai xuồng không người lái.

Tuy nhiên, cuộc tập kích rạng sáng 24/7 của Nga lại nhằm vào hạ tầng dọc sông Danube, một tuyến đường xuất khẩu thay thế của Ukraine ở Odessa sau khi Nga thông báo không gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

"Nga liên tục tấn công vùng Odessa, lần này, hạ tầng cảng trên sông Danube trở thành mục tiêu", Oleh Kiper, một quan chức địa phương, cho hay.

Theo cảnh sát địa phương, các kho ngũ cốc cùng với nhiều thùng hàng hóa khác bị phá hủy. Trang tin Reni-Odesa dẫn lời một quan chức địa phương nói rằng, 3 kho chứa ngũ cốc dọc sông Danube ở thành phố cảng Reni đã bị phá hủy trong vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga rạng sáng 24/7.

Thành phố Reni được coi là trung tâm vận tải quan trọng bên sông Danube, đưa ngũ cốc Ukraine sang Romania.

Trong một diễn biến liên quan khác, một số hãng truyền thông của Ukraine đưa tin về các vụ nổ ở khu vực Izmail, một thị trấn cảng nhỏ bên bờ sông Danube. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thiệt hại. Dữ liệu theo dõi hoạt động vận tải cho thấy, khoảng 30 tàu ùn ứ gần Izmail, song không rõ nguyên nhân vì sao.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cảnh báo: "Sự leo thang gần đây đặt ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh ở Biển Đen. Nó cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển ngũ cốc của Ukraine, do đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu".

Một thương nhân châu Âu bình luận: "Bất cứ sự gián đoạn nào của các tuyến đường vận tải ở đây có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến nguồn cung ngũ cốc toàn cầu".

Thương nhân này gọi đây là "diễn biến lớn và một đòn giáng mạnh" vào ngành xuất khẩu của Ukraine. "Nếu không có hành lang xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen và giờ đây là các cuộc tấn công vào các tuyến đường thay thế, sẽ rất khó đưa ngũ cốc khỏi Ukraine".

Hôm 17/7, Nga thông báo không gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen sau khi cáo buộc Ukraine tấn công cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Đây vốn là thỏa thuận được Nga và Ukraine ký kết hồi mùa hè năm ngoái thông qua Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận nhằm tạo hành lang an toàn cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và phân bón của Nga.

Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev lợi dụng thỏa thuận, dùng tàu hàng ngụy trang để vận chuyển vũ khí. Kiev đã bác bỏ cáo buộc này.

Động thái của Nga khiến giá lúa mì và ngô trên thị trường thế giới tăng mạnh. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Moscow khôi phục thỏa thuận để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung ngũ cốc từ Biển Đen.