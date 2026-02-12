Nga cảnh báo kịch bản Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko (Ảnh: Reuters).

“Nếu họ lựa chọn con đường tăng cường năng lực quân sự chống lại Nga, họ nên hiểu rằng chúng tôi sẽ tạo ra các năng lực đối kháng tương đương, hoặc thậm chí hiệu quả hơn. Và thay vì một thế cân bằng kiềm chế quân sự, hợp lý và có tính đến lợi ích quốc gia cũng như an ninh của tất cả các bên, sẽ là một thế cân bằng của các mối đe dọa và phản đe dọa”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trả lời phỏng vấn nhật báo Izvestia ngày 11/2.

Theo nhà ngoại giao cấp cao Nga, Moscow sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề triển khai tên lửa tại Đức.

“Chúng tôi chưa bao giờ tìm cách né tránh các cuộc thảo luận như vậy, nhưng khi phía Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), điều đầu tiên chúng tôi làm là tuyên bố một lệnh hoãn triển khai các tên lửa như vậy. Chúng tôi nói rằng sẽ không triển khai các hệ thống như vậy chừng nào các hệ thống của Mỹ chưa được triển khai tới châu Âu”, ông nhấn mạnh.

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi hiệp ước kiểm soát hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga hết hạn.

Được ký năm 2010, hiệp ước New START đặt ra trần giới hạn đối với số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược và các phương tiện phóng được triển khai, đồng thời thiết lập các cơ chế giám sát đối với kho vũ khí của cả Nga và Mỹ. Ban đầu hiệp ước dự kiến hết hạn vào năm 2021, nhưng đã được gia hạn thêm 5 năm vào thời điểm đó.

Nga đã kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước sau khi thỏa thuận này hết hạn vào hồi đầu tháng. Tuy nhiên, đến nay, Washington chưa cho thấy dấu hiệu sẽ chấp nhận gia hạn.