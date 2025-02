Nga cảnh báo kịch bản có thể dẫn đến "tận thế hạt nhân"

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

Kịch bản tận thế hạt nhân sẽ là điều không thể tránh khỏi nếu các đối thủ không nhận ra sự bất khả thi trong việc khuất phục Moscow hoặc giáng một "thất bại chiến lược" lên nước Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev tuyên bố trên trang mạng xã hội Vkontakte.

Bình luận về kết quả cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, ông nhấn mạnh rằng các đối thủ của Moscow cần sớm nhận ra sự vô ích của những nỗ lực nhằm đánh bại Nga và thay vào đó nên tập trung vào con đường ngoại giao.

"Nếu họ không làm vậy, chúng ta sẽ quay trở lại nơi đã từng ở. Đồng hồ ngày tận thế sẽ tiếp tục đếm ngược đến nửa đêm, và rồi chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy một con ngựa tái nhợt, và kỵ sĩ của nó mang tên là Tử thần", ông trích dẫn một câu trong Sách Khải Huyền, nói về tận thế.

Theo ông Medvedev, "các cuộc tiếp xúc và tham vấn có giá trị hơn nhiều so với những hành động phô trương sức mạnh và khao khát chứng kiến thất bại chiến lược của một quốc gia như Nga".

"Điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi vì không ai có thể khuất phục Nga. Càng sớm nhận ra điều này, các đối thủ của chúng ta sẽ càng có lợi", ông nhấn mạnh.

Theo ông, cuộc trao đổi giữa ông Putin và ông Trump thực sự có ý nghĩa quan trọng, vì "thế giới đã đứng trên bờ vực tận thế" do sự sụp đổ trong quan hệ giữa hai nước, ông Medvedev cho biết.

"Cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga và Mỹ cuối cùng cũng đã diễn ra, và điều đó tự thân đã rất quan trọng. Chính quyền Mỹ trước đó đã hủy bỏ tất cả các cuộc tiếp xúc cấp cao nhằm trừng phạt và khiến Nga mất mặt. Kết quả là thế giới đã chao đảo trên bờ vực của tận thế", ông Medvedev khẳng định.

Ông Putin và ông Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 12/2. Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã thảo luận về việc chấm dứt các hành động thù địch ở Ukraine, quan hệ song phương và một số chủ đề khác, đồng thời nhất trí tiếp tục liên lạc cũng như sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp.

Theo ông Medvedev, cuộc điện đàm ngày 12/2 giữa ông Putin và ông Trump diễn ra mà không có sự phối hợp với châu Âu, chứng tỏ rằng "thời của họ đã qua".

"Châu Âu không được cảnh báo về cuộc gọi giữa 2 nhà lãnh đạo Putin - Trump và không được tham vấn về nội dung hoặc các tuyên bố sau đó. Điều này cho thấy vai trò thực sự của họ trên thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi thời của châu Âu đã qua", quan chức Nga nhận định.

Trước đó, các nhà khoa học thuộc Hội đồng Khoa học và An ninh của Tổ chức Bulletin of the Atomic Scientists đã điều chỉnh "đồng hồ ngày tận thế" tiến gần hơn đến mốc "nửa đêm", chỉ còn cách 89 giây.

Các nhà khoa học viện dẫn các mối đe dọa hạt nhân từ chiến sự Nga - Ukraine là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ thảm họa toàn cầu. Theo lý thuyết, mốc "nửa đêm" đại diện cho sự hủy diệt của thế giới. Mức này tiến gần thêm 1 giây so với năm ngoái.