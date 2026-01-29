Nga cảnh báo hậu quả nếu Mỹ động binh với Iran

Trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: AFP).

Điện Kremlin ngày 29/1 cho rằng vẫn còn dư địa cho đàm phán giữa Iran và Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào chống lại Tehran sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm và tạo ra hỗn loạn khắp Trung Đông.

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và từ bỏ bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào để giải quyết các vấn đề. Rõ ràng, tiềm năng cho các cuộc đàm phán vẫn còn. Chúng ta phải tập trung trước hết vào các cơ chế đàm phán”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Ông Peskov nhấn mạnh thêm: “Bất kỳ hành động mang tính vũ lực nào chỉ có thể tạo ra hỗn loạn trong khu vực và dẫn đến những hậu quả rất nguy hiểm về mặt làm mất ổn định hệ thống an ninh trên toàn khu vực”.

Bình luận được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công của Mỹ.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống đang cân nhắc một kế hoạch mới cho các cuộc tấn công vào Iran do các cuộc đàm phán sơ bộ giữa Washington và Tehran nhằm hạn chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran đã thất bại.

Ông Trump được cho là đang xem xét khả năng tiến hành không kích nhằm vào giới lãnh đạo và các quan chức an ninh Iran. Một lựa chọn khác đang được cân nhắc là nhắm đến các cơ sở hạt nhân và các cơ quan chính phủ của Iran.

Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hướng hành động, nhưng tin rằng ông có nhiều lựa chọn hơn nhờ sự xuất hiện của một biên đội tàu sân bay tại Trung Đông.

Trong một diễn biến liên quan khác, chính quyền Tổng thống Trump đang đón các quan chức quốc phòng và tình báo cấp cao từ Israel và Ả Rập Xê Út tới đàm phán về Iran trong tuần này.

Hiện chưa rõ cụ thể nội dung cuộc gặp, nhưng theo Axios, các quan chức Ả rập Xê út tìm cách ngăn chặn một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn bằng việc thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman nói với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Riyadh sẽ không cho phép không phận hay lãnh thổ của mình bị sử dụng cho các hành động quân sự chống lại Tehran.

Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức và quyết liệt “chưa từng có” nếu Mỹ tấn công. Iran cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng không phải dưới sức ép quân sự.