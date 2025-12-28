Nga cảnh báo “đòn giáng” mạnh với châu Âu

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Thông điệp của tôi dành cho các chính trị gia châu Âu, những người dường như gặp khó khăn trong việc nắm bắt thực tế - tôi hy vọng họ sẽ đọc được cuộc phỏng vấn này - là xin nhắc lại một lần nữa rằng không cần phải sợ Nga tấn công bất cứ ai", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS hôm 28/12.

"Tuy nhiên, nếu bất cứ ai cân nhắc tấn công Nga, họ sẽ phải đối mặt với một đòn giáng mạnh mẽ", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cảnh báo, đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định điều này.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất sẽ vấp phải "sự đáp trả mạnh mẽ”.

"Ngay từ thời điểm phát hiện một vụ phóng tên lửa, bất kể nó xuất phát từ đâu, bất kỳ vị trí nào trên đại dương hay từ bất kỳ lãnh thổ nào, sẽ có một cuộc phản công, với rất nhiều tên lửa, hàng trăm tên lửa của chúng ta xuất hiện trên không trung đến mức không đối thủ nào có cơ hội sống sót”, Tổng thống Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga cảnh báo các cuộc tấn công trả đũa sẽ được thực hiện "đồng thời theo nhiều hướng”.

Ngoại trưởng Lavrov hôm nay tuyên bố EU chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Ông cho rằng EU đang công khai chuẩn bị xung đột với Nga.

Ông Lavrov cáo buộc “hầu hết các nước châu Âu, trừ một vài ngoại lệ, đều đang bơm rất nhiều tiền và vũ khí cho chính quyền Kiev”, ngay cả khi Nga đang nắm thế chủ động trên chiến trường.

Ông nói thêm rằng EU cũng mơ tưởng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ dưới áp lực trừng phạt.

“Sau khi chính quyền mới lên nắm quyền ở Mỹ, châu Âu và Liên minh châu Âu nổi lên như những trở ngại chính cho hòa bình. Họ không giấu giếm việc đang chuẩn bị cuộc chiến với Nga trên chiến trường”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Theo ông Lavrov, lập trường gây hấn của EU đối với Nga bắt nguồn từ năm 2014 - năm bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine - khi EU “bắt đầu nói về mối đe dọa từ Nga và kích động sự thù địch với Nga” trong công chúng châu Âu.

Ông Lavrov cáo buộc "phe hiếu chiến châu Âu" đã đầu tư "vốn chính trị vào việc giáng một đòn chiến lược vào Nga" và "sẵn sàng làm mọi cách" để đạt được mục tiêu này.

Những bình luận của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra trong bối cảnh EU đang tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán giải quyết xung đột Ukraine. Các quan chức châu Âu khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào đòi hỏi Ukraine phải nhượng bộ đáng kể về lãnh thổ hoặc an ninh đều không thể chấp nhận được.

Moscow cho biết sự tham gia của EU vào các cuộc đàm phán hòa bình “không phải là tín hiệu tốt” cho việc chấm dứt chiến sự.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, giới chức phương Tây cho rằng các nước thành viên NATO có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Moscow.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ phương Tây rằng Moscow có kế hoạch tấn công NATO. Nga nhấn mạnh nước này không nhận được bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuần này tuyên bố Nga không có ý định tấn công NATO và sẵn sàng ký văn bản cho cam kết này.