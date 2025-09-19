Nga cảnh báo cứng rắn liên minh cấp vũ khí cho Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay 19/9 đã chỉ trích "liên minh máy bay không người lái" gồm 20 quốc gia đang cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Bà Zakharova cáo buộc các thành viên của liên minh phớt lờ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine tiến hành hàng ngày nhắm vào dân thường Nga.

"Việc các quốc gia liên minh lên án và chỉ trích Nga vi phạm luật pháp quốc tế, trong bối cảnh này, là hoàn toàn đạo đức giả và không phù hợp", bà Zakharova nói.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến 16 người thiệt mạng và làm bị thương 116 người khác tại các khu vực của Nga trong suốt mùa hè và đầu tháng 9, trong đó có trẻ em.

Bà Zakharova cáo buộc các binh lính Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái để nhắm mục tiêu vào những người không có khả năng tự vệ “gần như suốt ngày đêm”, bao gồm trẻ em, phụ nữ và người già, đồng thời “cố tình nhắm vào các tòa nhà dân cư, cơ sở y tế và cộng đồng, trường học và cửa hàng”.

Bà Zakharova cảnh báo, bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine, các quốc gia phương Tây đã trực tiếp tham gia vào các hành động phạm tội do lực lượng Kiev gây ra.

Truyền thông Mỹ ngày 16/9 đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt các gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine được tài trợ bởi các đồng minh NATO theo một cơ chế tài chính mới.

Các gói viện trợ này sẽ sử dụng “Danh sách ưu tiên nhu cầu của Ukraine” (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), cơ chế do Mỹ và NATO thiết lập nhằm phối hợp và đáp ứng nhu cầu cấp bách nhất trên chiến trường của Kiev.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga hôm nay tuyên bố, những cáo buộc cho rằng máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan là bịa đặt nhằm bôi nhọ Moscow và làm chệch hướng tiến trình hòa bình Ukraine.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng sự việc này diễn ra theo một mô típ quen thuộc và Nga một lần nữa bị đổ lỗi mà không có bất kỳ cuộc điều tra hay bằng chứng nào. Bà nói thêm rằng Ba Lan đã từ chối đề xuất tham vấn của Nga và bác bỏ những thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp.

“Đây rõ ràng là một yếu tố khác trong chiến dịch thông tin quy mô lớn nhằm bôi nhọ Nga và huy động thêm sự ủng hộ cho chính quyền Kiev, cũng như nỗ lực phá hoại một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine”, bà Zakharova nói thêm.

Trước đó, các quan chức Ba Lan tuyên bố 19 máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm không phận nước này vào ngày 10/9, cáo buộc vụ việc này là một hành động khiêu khích có chủ đích nhằm thử phản ứng của NATO. Một số chính phủ châu Âu đã triệu tập các nhà ngoại giao Nga để phản đối trong khi NATO đã công bố các biện pháp quân sự bổ sung.

Các quan chức Nga khẳng định máy bay không người lái được sử dụng trong các hoạt động chống lại các mục tiêu quân sự của Ukraine không thể tiếp cận lãnh thổ Ba Lan. Phía Nga cho rằng sự cố này có thể là hành động khiêu khích của Kiev nhằm kích động NATO trực tiếp chống lại Moscow.