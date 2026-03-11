EU thừa nhận mắc "sai lầm chiến lược" vì chính sách năng lượng

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: AFP).

Liên minh châu Âu đã phạm một “sai lầm chiến lược” khi quay lưng với năng lượng hạt nhân, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết.

“Trong khi vào năm 1990, có 1/3 điện năng của châu Âu đến từ hạt nhân, thì ngày nay con số này chỉ còn gần 15%”, bà nói tại một hội nghị về năng lượng hạt nhân ở Pháp hôm 10/3.

“Tôi tin rằng đó là một sai lầm chiến lược khi châu Âu quay lưng với một nguồn điện đáng tin cậy, giá phải chăng và phát thải thấp", bà nhấn mạnh.

Những phát biểu của bà von der Leyen là những nhận định mới nhất cho rằng quyết định của một số quốc gia châu Âu về việc loại bỏ điện hạt nhân là một sai lầm trong bối cảnh khu vực đang chuyển sang nền kinh tế phát thải ròng bằng 0 và tìm cách giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông cũng là một lời nhắc nhở khác về mức độ dễ tổn thương của nền kinh tế châu Âu trước thị trường năng lượng toàn cầu, khi giá dầu và khí đốt tăng vọt kể từ khi chiến sự bắt đầu. EU đã phải mua với năng lượng với giá cao hơn đáng kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng phát trong những năm qua, khiến họ quyết định từ bỏ nguồn cung năng lượng Nga.

Ủy ban châu Âu vào ngày 10/3 đề xuất một chiến lược thúc đẩy việc triển khai các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) trong khối. Công nghệ này được nhiều người xem là chìa khóa để thay thế sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của AI và các trung tâm dữ liệu.

Điện hạt nhân cung cấp nguồn điện nền ổn định và sạch, giúp hỗ trợ lưới điện khi sản lượng điện gió hoặc điện mặt trời không đủ đáp ứng nhu cầu.

Bà von der Leyen cho biết SMR nên được đưa vào vận hành ở châu Âu vào đầu những năm 2030. Là một phần của chiến lược này, Ủy ban châu Âu sẽ tạo ra một khoản bảo lãnh 200 triệu euro (tương đương khoảng 216,7 triệu USD) để hỗ trợ đầu tư tư nhân vào công nghệ này.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ủng hộ tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đồng thời bày tỏ tiếc nuối trước quyết định của chính phủ trước đây về việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng quá trình này không thể đảo ngược, vì vậy Berlin hiện tập trung vào việc mở rộng lưới điện và tăng nguồn cung năng lượng.

Đức đã đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân cuối cùng vào năm 2023, theo quyết định được chốt sau thảm họa hạt nhân Fukushima 2011 bởi Thủ tướng khi đó Angela Merkel. Vào thời điểm đó, bà von der Leyen đang giữ chức Bộ trưởng Lao động và Xã hội của Đức.

Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường Đức Carsten Schneider phản đối việc khôi phục chương trình hạt nhân của nước này. Ông gọi ý tưởng xây dựng các lò phản ứng mới là “ngõ cụt” và nói rằng sau khi từ bỏ điện hạt nhân, Đức đã trở nên an toàn hơn đáng kể.