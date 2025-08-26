Nga bắt phó thống đốc Kursk vì nghi tham ô 12,4 triệu USD tiền xây công sự

Ông Vladimir Bazarov bị bắt giữ (Ảnh: X).

Tass đưa tin, ông Vladimir Bazarov, Phó thống đốc tỉnh Kursk giáp biên giới với Ukraine đã bị bắt giữ trong khuôn khổ một vụ án hình sự liên quan đến nghi vấn biển thủ 1 tỷ rúp (12,4 triệu USD) vốn được phân bổ cho các công trình phòng thủ.

Văn phòng của ông Bazarov, người trước đây từng làm Phó thống đốc khu vực lân cận Belgorod, đang bị khám xét.

Việc bắt giữ ông Bazarov đã được Thống đốc Kursk Alexander Khinshtein xác nhận. Ông Khinshtein cho biết vụ án liên quan đến thời kỳ ông Bazarov làm việc ở khu vực Belgorod.

Ông Bazarov được bổ nhiệm làm phó thống đốc khu vực Belgorod vào năm 2020 sau khi từng là phó lãnh đạo chính quyền Sevastopol ở Crimea. Ông được bổ nhiệm làm quyền phó thống đốc khu vực Kursk vào tháng 2 năm nay.

Kể từ khi quân đội Ukraine tấn công và giành quyền kiểm soát một phần khu vực Kursk của Nga hồi năm ngoái, Moscow đã mở cuộc điều tra và bắt một số quan chức vì cáo buộc tham nhũng liên quan tới công trình phòng thủ ở biên giới. Nga sau đó đã giành lại được quyền kiểm soát các khu vực ở Kursk từ tay Ukraine.

Vào tháng 7, Tổng thống Vladimir Putin đã cách chức ông Roman Starovoit, cựu thống đốc Kursk từ năm 2019 tới tháng 5/2024, khỏi vị trí Bộ trưởng Giao thông vận tải. Sau đó, ông Starovoit được phát hiện tử vong trong xe với vết súng bắn, nghi do tự sát.

Sau đó, cựu Thống đốc Kursk Alexei Smirnov (nhiệm kỳ tháng 5/2024 - tháng 12/2024) và cấp phó của ông, Alexei Dedov, cũng đã bị bắt đầu năm nay với cáo buộc gian lận quy mô lớn các dự án phòng thủ biên giới.