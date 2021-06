New York sắp tổ chức nhạc hội hoành tráng mừng "tái sinh" sau đại dịch

Dân trí New York sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc lớn vào tháng 8 để mừng thành phố "tái sinh" sau đại dịch Covid-19.

Người dân ngồi giãn cách theo dõi một buổi biểu diễn âm nhạc trên Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Thị trưởng New York Bill de Blasio ngày 7/6 thông báo thành phố đang lên kế hoạch tổ chức một lễ hội âm nhạc quy mô lớn tại khu Central Park vào tháng 8.

Hiện chưa có thông tin chi tiết nào được tiết lộ về sự kiện được chờ đón này, nhưng ông De Blasio đã đề nghị nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu Clive Davis - người thường thu hút đông đảo khán giả đến các sự kiện của mình - lên kế hoạch tổ chức.

"Bạn có thể thấy sự hồi sinh đang diễn ra", Thị trưởng De Blasio cho biết khi thông báo về chuỗi sự kiện "Tuần lễ về nhà", đánh dấu sự "tái sinh" của New York sau khi thành phố này bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Ông De Blasio mô tả lễ hội âm nhạc là một "tuần tuyệt vời, đáng nhớ, chỉ có một lần trong đời… để kỷ niệm sự tái sinh của thành phố New York".

Ông De Blasio không công bố thời gian cụ thể, nhưng New York Times cho biết lễ hội âm nhạc tại New York dự kiến diễn ra vào ngày 21/8.

Nhà sản xuất Davis, người từng làm việc với nhiều huyền thoại âm nhạc trong sự nghiệp của mình, hy vọng sẽ mời được các ngôi sao đình đám tới sự kiện âm nhạc kéo dài 3 giờ và phát sóng trên toàn thế giới.

Davis cho biết sẽ có nhiều vé trong số 60.000 vé được phát miễn phí, dù cũng sẽ có chỗ dành cho khách VIP.

Kế hoạch tổ chức lễ hội âm nhạc được thông báo trong bối cảnh New York, thành phố đông dân nhất của Mỹ, đang khởi động lại ngành du lịch sau chuỗi ngày lao đao vì dịch bệnh.

Nỗ lực tiêm chủng đã làm giảm đáng kể số ca mắc Covid-19 tại New York. Theo dữ liệu chính thức, hơn 63% người trưởng thành ở thành phố New York đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Nhiều biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát sự lây lan của virus đã được nới lỏng. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 7/6 cho biết phần lớn các biện pháp hạn chế còn lại sẽ được dỡ bỏ sau khi đạt được tỷ lệ 70% người dân tiêm chủng.

Từ giờ cho đến khi New York đạt mục tiêu 70% tiêm chủng, những người chưa được tiêm chủng sẽ vẫn phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách so với những người khác khoảng 1,8 mét trên tàu điện ngầm, xe buýt, các địa điểm tổ chức sự kiện quy mô lớn, trường học, viện dưỡng lão và bệnh viện.

Sau khi đạt được mục tiêu tiêm chủng, New York cũng sẽ dỡ bỏ toàn bộ quy định về kiểm tra sức khỏe, truy vết liên lạc và khử trùng.

New York từng là tâm dịch Covid-19 tại Mỹ. Đầu tháng 4/2020, New York từng ghi nhận hơn 800 ca tử vong vì Covid-19 chỉ trong một ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, trong tuần đầu tháng 4, trung bình mỗi ngày New York có 566 người chết.

Vào giai đoạn đỉnh điểm, New York phải sử dụng thùng đông lạnh làm nhà xác tạm thời, lưu trữ thi thể khi các bệnh viện bị quá tải. Hình ảnh thường thấy tại New York vào thời điểm đó là các nhân viên mặc đồ bảo hộ, sử dụng thiết bị để nâng thi thể đưa vào trong thùng đông lạnh.

Kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát đến nay, thành phố New York đã ghi nhận hơn 930.000 ca mắc Covid-19 và hơn 32.000 ca tử vong.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 612.000 ca tử vong và hơn 34 triệu ca nhiễm. Tuy nhiên, làn sóng dịch bệnh tại Mỹ đang có nhiều tín hiệu tích cực khi số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong giảm dần nhờ chương trình tiêm chủng vắc xin quy mô lớn.

Thành Đạt

Theo Reuters, SCMP